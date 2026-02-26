El Tenerife homenajea a Cervera con el elemento que le hizo famoso en el Cádiz CF

Álvaro Cervera hizo historia en el Cádiz CF por llevarlo desde Segunda División B hasta Primera y por convertirse en el entrenador con más partidos en la historia del club con 257. Es leyenda cadista y también del CD Tenerife, en el que acaba de convertirse también en el técnico con más encuentros mientras recorre el camino para devolver a su actual equipo a la categoría de plata. Es líder destacado con nueve puntos de ventaja sobre el segundo.

El club tinerfeño celebra el récord de su entrenador y entregará a los aficionados unas "gafas artificiales" a la entrada del partido de este viernes ante el Real Avilés Industrial, del grupo 1 de Primera Federación, para homenajear a Álvaro Cervera tras convertirse la pasada semana en el entrenador con más partidos en la centenaria historia de la entidad.

El club isleño ha anunciado que se realizarán varias acciones para conmemorar los 161 encuentros del técnico tinerfeño, que cumplió en la jornada anterior con victoria ante el CD Arenteiro (0-1), y una de ellas será entregar esas gafas para que los espectadores se las pongan cuando los equipos salten al terreno de juego, y las mantengan "como mínimo" hasta que dé comienzo el choque.

Las gafas se han convertido en el símbolo que acompaña a Álvaro Cervera desde su etapa en el Cádiz CF, donde ya se le empezó a conocer en el ámbito futbolístico precisamente como 'El Gafa'.

Otro de los guiños de la entidad hacia el técnico ha sido adherir la silueta de varias gafas en la mesa donde el jueves 26 de febrero atendió en conferencia de prensa a los medios de comunicación.

El Tenerife realizará otra acción en la previa de este partido, que ha preferido guardar en secreto, e invita a los aficionados blanquiazules a que acudan al estadio a participar en este "sentido y merecido homenaje para conmemorar la histórica cifra que ha superado nuestro entrenador".