El difícil momento de un soldado de Cervera en el Cádiz CF y el mensaje de ánimo de un ex compañero

La carrera futbolística de Marcos Mauro estuvo marcada por su estancia en el Cádiz CF. Llegó al conjunto amarillo en la temporada 2017-18 procedente del filial del Villarreal y no tardó en convertirse en un fiel soldado a las órdenes de Álvaro Cervera gracias a su disciplica y contundencia en el centro de la defensa.

El jugador argentino inició su andadura en el balompié español en las filas del Fuenlabrada, con el que se estrenó en la extina Segunda B, división en la que también defendió los colores del Huesca, La Roda y Villarreal B. Fue en el Cádiz CF donde dio un salto al debutar en la categoría de plata, participar en el ascenso a Primera y jugar en la élite. En total, acumuló justo un centenar de partidos oficiales con los amarillos antes de cambiar de aires en enero de 2022 cuando firmó por el Juárez mexicano.

El central regresó al fútbol español en enero de 2023 para enrolarse en el Ibiza en la que fue su última etapa en Segunda. Después de probar el amargo trago del descenso, pasó a jugar en Primera Federación con el Real Murcia y desde la campaña 2024-25 milita en el Fuenlabrada, del club del que salió en su día para regresar en la recta final de su carrera.

El curso 2025-26 está siendo complicado para el defensa, inmerso durante meses en tratamiento conservador para la recuperación de su tendinopatía no insercional con rotura parcial del tendón de Aquiles Izquierdo. Al no mejorar de su lesiónhace unos días pasó por el quirófano, según informó su club.

Marcos Mauro se ve obligado a pasar una temporada en blanco en la que no ha podido jugar. El futbolista lanzó un mensaje a través de su instagram en el que asumuó su nueva situación: "Otra etapa más, común en el fútbol, pero nueva para mí. Me sobran las razones para afrontarla de la mejor forma posible". A sus 35 años recién cumplidos, no le queda otro remedio que parar y pone el foco en un largo periodo de recuperación que le espera en los próximos meses. Tiene contrato con el Fuenlabrada hasta el 30 de junio de 2027 y su objetivo es poder ayudar a su equipo el curso venidero.

Marcos Mauro recibió numerosas muestras de apoyo, una de ellas de un compañero de profesión con el que compartió vestuario en el Cádiz CF. Salvi, leyenda del equipo amarillo que actualmente pertenece al Ceuta, le lanzó un mensaje de ánimo con sentido del humor: "Dale bicharraco eres más fuerte que el vinagre de Jerez", soltó el extremo sanluqueño.