El técnico 'explota' con el tema de los internacionales

La rueda de prensa de Álvaro Cervera ha dado para mucho, si bien el tema de los internacionales del Cádiz CF se ha destapado como el más comprometido porque mientras él atendía a primera hora de la tarde de este viernes a los medios de comunicación, aún faltaban futbolistas por llegar.

"Lo que prefiero es tenerlo a todos, pero me gustaría que todos fueran internacionales porque querría decir que las cosas la estamos haciendo bien. No me meto en esto pero no es de lógica que yo para jugar el domingo reciba a tres jugadores mañana. Me podrán explicar pero no es normal ni justo. Alguien ha hecho algo sin pensar en los equipos como nosotros. Hay equipos que le aplazan partidos porque juegan Champions".

Cuestionado por las bajas del Cádiz CF en el regreso de la competición, Cervera habla de las que está confirmadas. "Garrido, José Mari y Perea son lesiones seguras. Y luego el tema de los viajes (internacionales). Gente que puede llegar el sábado por la tarde no veo conveniente que jueguen salvo un caso excepcional. No me gusta ni somos gente especial como en otros. Somos un equipo y éste se hace trabajando juntos. Cuando tienes mucha gente desperdigada hay que valorarlo pero difícilmente cuentes con ellos".

Y explica lo que le queda para ajustar todo ante la falta de jugadores con peso dentro del equipo. "Tanto hoy a la tarde como mañana hay que hacer mucho y mover muchos jugadores. Y luego ver cómo llegan. Quizás sea una cuestión mía trabajar con los jugadores y ver cómo están. Hago las alineaciones por las sensaciones de lo que he visto. No somos el Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid, con jugadores que van y vienen. Somos el Cádiz CF. Lo que es una injusticia es que yo reciba a jugadores hoy y a otros mañana. Lo que es igual para todos no es igual para el Cádiz o para otros. Incluso se han aplazado partidos", expone como ejemplo dentro de un evidente malestar.