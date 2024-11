El técnico del Cádiz CF pierde los nervios en Gijón: "Eres una mala persona"

Cádiz/El encuentro entre el Sporting de Gijón y el Cádiz CF de la 13ª jornada de Liga disputado el pasado sábado se resolvió con una dolorosa derrota, una más, del conjunto amarillo, que cayó 2-0 arrastrado por su total falta de eficacia.

El partido que se jugó en el estadio El Molinón - Enrique Castro 'Quini' acabó de la peor manera posible y no sólo por la derrota de la escuadra visitante. El entrenador del Cádiz CF, Paco López, perdió los nervios en los últimos instantes, justo después del penalti señalado por mano de Víctor Chust dentro del área. De hecho, el técnico fue expulsado poco antes del pitido final y con el choque ya terminado le costó contenerse a tenor de lo que expuso en el acta el colegiado Eder Mallo Fernández.

El árbitro explicó en el documento oficial del encuentro que el preparador cadista fue amonestado "por hacer observaciones en señal de disconformidad con una de mis decisiones". Eso sólo fue el principio. La cosa fue a más.

A renglón seguido, Paco López fue expulsado "por dirigirse a mi AA1 (uno de los asistentes del colegiado) con los siguientes términos: 'hacéis los que os da la punta gana', 'eres la puta hostia'".

Mallo Fernández señaló además en el acta que tras haber sido expulsado el entrenador, "permaneció en el área técnica recriminando a mi AA1 a viva voz 'qué cojones te he hecho', 'eres una mala persona', tuviendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico".

Hubo algo más según el juez de la contienda, quien contó en alusión a Paco López que, "una vez finalizado el encuentro, cuando nos dirigíamos al túnel de vestuarios, nos esperó en el interior del mismo y se dirigió a mi AA1 en los siguientes términos: 'eres una mala persona' en reiteradas ocasiones y a viva voz, teniendo que ser sujetado nuevamente por miembros del cuerpo técnico".

El propio Paco López criticó su expulsión en la rueda de prensa posterior al partido: "Un asistente con muy poca empatía. Me ha parecido muy bien el árbitro y el cuarto árbitro. Mientras no haya insultos no debería pasar nada. Un asistente que no entienda que después de un penalti, sin insultar ni faltar, se puede hablar... No pueden pitar lo que les dé la gana. No entiendo que me expulsen. Si depende del cuarto árbitro, no me hubiera expulsado".