Paco López: "Hemos gestionado bien con balón hasta los últimos metros"

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF, después de la derrota de su equipos a manos del Sporting de Gijón (2-0). Momento complicado para el técnico valenciano por su equipo y la situación personal por lo que sucede en su tierra.

Análisis de lo acontecido. "Antes de 0-0, hemos tenido la ocasión de Brian y Chris. Hasta el 1-0 tuvimos más acercamientos, pero una jugada, en una desgracia llegó un gol en propia portería. Tuvimos unos minutos difíciles. En la segunda parte nos ha faltado más agresividad porque llegamos mucho por fuera. Y al final un penalti discutido cierra el partido", aclarando la suplencia de Ontiveros en que "metimos a Alejo porque entendíamos que era un partido de desgaste".

La expulsión sufrida. "Un asistente con muy poca empatía. Me ha parecido muy bien el árbitro y el cuarto árbitro. Mientras no haya insultos no debería pasar nada. Un asistente que no entienda que después de un penalti, sin insultar ni faltar, se puede hablar... No pueden pitar lo que les dé la gana. No entiendo que me expulsen. Si depende del cuarto árbitro, no me hubiera expulsado".

La apuesta del Cádiz CF por una presión alta. "En el primer tiempo pretendíamos evitar sus golpeos con comodidad de los tres de arriba. Hemos defendido bastante bien. No recuerdo una ocasión clara del Sporting antes del gol. Nosotros hemos tenido ocasiones claras. Y en el segundo tiempo, el Sporting da un paso atrás y nosotros con balón hemos gestionado bien hasta los últimos metros. Nos ha pasado lo que nos suele pasar en los últimos partidos, viene de atrás. La desgracia es que nos hemos metido el gol nosotros de cabeza".

Lo que reflejará en el acta de su expulsión. "El cuarto árbitro ha estado sensacional. El asistente llama al árbitro y lo que le digo se dice mil veces. No insulto ni desprecio. Me saca la amarilla y le digo por qué me expulsa, y le dice que me expulse. Ha sido todo el partido igual. Nos ven como enemigos...", se quejaba del asistente de su banda.

No haber jugado por la catástrofe de la DANA. "Somos de allí, tenemos gente afectada, jodida. Por eso decía que el asistente no es capaz de entender los momentos y a la gente. Todos pero especialmente los valencianos estamos viviendo un momento muy fastidiado. Si por mí hubiese sido, no se hubiese jugado. Si fuera futbolista no sé si hubiera tenido cabeza para jugar. No paramos de recibir vídeos. Esto no se puede describir...", apuntaba con la voz entrecortada.