El técnico del Cádiz CF explica su deseo con Kovacevic

Cádiz/Durante la rueda de prensa que el entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, ofreció el jueves 1 de mayo a modo de previa del partido contra el Córdoba (viernes a las 20:30 horas en el estadio Nuevo Arcángel), fue preguntado por varios futbolistas.

El técnico está centrado en el objetivo de acabar con buenos resultados la temporada 2024-25 y en este caso con el foco puesto en el compromiso a domicilio contra la escuadra verdiblanca que alza el telón de la 38ª jornada de LaLiga Hypermotion, en plena recta final de curso.

Garitano fue preguntado por Bojan Kovacevic y no dudó en deshacerse en elogios hacia el joven defensa, que en mayo cumplirá 21 años. Está encantado no sólo con su rendimiento. No dudó un instante en su respuesta cuando el nombre del jugador salió a relucir. Fue muy directo cuando dijo que "me gusta mucho".

El míster destacó del central que "ha crecido mucho" a lo largo de la temporada. Tiene claro que quiere contar con él la próxima campaña, aunque el periodo de cesión termina el próximo 30 de junio y debe regresar al Partizán de Belgrado, su club de origen. Eso sí, el Cádiz CF tiene una opción de compra por una cantidad que podría girar en torno al millón de euros. Ha participado en 22 partidos de Liga con los amarillos (19 como titular) y todo apunta que además de aumentar ese número superará los 2.000 minutos sobre el césped al término del campeonato.

Garitano no ocultó que el muro serbio entra en sus planes. Otra cosa es que pueda continuar en la plantilla. Si es posible, "me encantaría", afirmó. Pero no se quedó ahí el entrenador, que fue más allá de las prestaciones del zaguero para destacar sus cualidades. "No es sólo su buen rendimiento, es una gozada trabajar con él. Ha crecido en todos los niveles y nos gustaría que siguiera", remató el inquilino del banquillo cadista.