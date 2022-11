El técnico del Cádiz CF cumple años: su edad, el mejor regalo y la coincidencia con un aficionado

El jueves es un día especial porque el Cádiz CF se enfrenta al Real Madrid en el estadio Santiago a Bernabéu en el encuentro de la 14ª jornada de Liga. Si el conjunto amarillo volvió a Primera División fue para jugar este tipo de partidos que dan el máximo sentido a su pertenencia a la élite de fútbol español.

Pero también es un día especial porque es el cumpleaños del entrenador, Sergio González. Es la primera vez que cumple siendo técnico cadista (llegó en enero de 2022). El club lanzó un mensaje de felicitación a través de sus redes sociales que no tardó en tener respuesta de los aficionados.

Los seguidores felicitaron al míster y cómo no, expusieron que no hay mejor regalo que ganar en el Bernabéu, una misión muy difícil pero no imposible.

Sergio González cumple 46 años el 10 de noviembre y lleva toda una vida dedicada al fútbol, deporte que practica desde pequeño y que le llevó a ser profesional primero como jugador y ahora como entrenador.

🎂 ¡Hoy es el cumpleaños de nuestro entrenador @sergio8gonzalez!



¡Felicidades, míster! 👏 pic.twitter.com/K4GwV7EuWq — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 10, 2022

El aniversario del entrenador deja una anécdota. Un aficionado explicó en un mensaje que se llama igual que el míster, Sergio González, y nació el mismo día y en el mismo año que él. Es decir, que también cumple 46. Lo demostró con una imagen de su DNI, Una curiosa coincidencia. El mejor regalo para los dos sería que el Cádiz CF se hiciese con los tres puntos en Chamartín.