El técnico del Levante carga contra Iván Alejo

Alessio Lisci, técnico del plantel levantinista, afirmó en la sala de prensa del Ciutat de València, que su equipo mereció "mucho más" ante el Cádiz CF y que, aunque cueste transmitirlo, está todavía vivo en la pelea por conseguir la permanencia en Primera División.

Sobre su expulsión -en la segunda parte-, indicó que le preguntó al final al árbitro el motivo y no encontró respuesta y que ni siquiera se enteró porque volvió al banquillo y siguió dirigiendo el encuentro hasta que le avisaron de que estaba expulsado.

Lisci elegía el mensaje para todo lo que está por llegar desde un talante optimista a pesar de la complicadísima situación. "Seguiremos, seguiremos y seguiremos, aunque hoy resulta difícil levantar la cabeza", agregó el técnico italiano, quien criticó el gesto que el cadista Iván Alejo hizo a la grada tras el 0-2 en la acción previa a su expulsión. "Eso sobraba. No es que me lo cuenten, es que yo lo he visto. Alejo hizo un gesto a la grada que sobraba, porque la afición del Levante es muy respetuosa. Pero es la tensión, es el fútbol y ya está".

Indicó dentro de su análisis. "Hemos generado mucho en la primera y segunda parte y ellos han tenido dos goles y una ocasión más", agregó Lisci, quien pidió a la afición que siga creyendo en el equipo granota en forma de apoyo cada encuentro en casa.