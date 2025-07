Suso se da un baño de masas con la afición del Cádiz CF, a la que lanza una propuesta

Cádiz/El acto de presentación de Suso como nuevo futbolista del Cádiz CF, celebrado la tarde del domingo 6 de junio en el estadio Nuevo Mirandilla, constó de dos partes bien diferenciadas. La primera, con declaraciones a los medios de comunicación en la sala de prensa. La segunda, con una carga mucho más emotiva, en el terreno de juego con un encuentro con los aficionados que se congregaron en la grada de Tribuna.

El club abrió la puerta 1 del estadio sobre las 19:15 horas aunque con bastante antelación se formó una larga cola de aficionados que no querían perderse la llegada de su paisano al equipo de su tierra que vuelve para quedarse. El contrato con el club se extiende hasta el 30 de junio de 2029.

Centenares de seguidores poblaron la grada de Tribuna para saludar 'in situ' a su nuevo ídolo que se fue de casa siendo un chavel y regresa hecho un hombre, con toneladas de experiencia que va a poner al servicio del equipo.

Si hay algo que quedó claro fue que Suso está reactivando la ilusión apagada por el cúmulo de decepciones. Sus primeras palabras dirigidas a su parroquia fueron puro sentimiento: “La gente me decía que cómo me iba a ir a Segunda. Y yo les decía que no iba a Segunda, iba al Cádiz CF, que es mi equipo”. Como no podía ser de otra forma, aplausos dedicados a un jugador que está deseando empezar a aportar su grano de arena.

Suso tuvo la oportunidad de oír su nombre coreado por el personal. Es sólo un anticipo de lo que le aguarda en los próximos meses. Su debut como cadista en un partido oficial tiene fecha: el 17 de agosto en casa en el duelo contra el Mirandes de la jornada inaugural de la Liga 2025-26. En su mente ya esboza lo que sucederá ese domingo que tiene subrayado en su calendario. “Me imagino el estadio lleno y ganando el primer partido”, señaló en la entrevista realizada por el director de comunicación del club, José Grima.

Suso es un cadista que ahora ejerce como tal sobre el césped. En su día lo hizo desde la grada como un seguidor más. Sabe mejor que nadie la importancia que tiene la afición,. Delante de los hinchas que acudieron al acto de presentación, el futbolista aseguró que "he puesto todo por estar aquí, porque creo en este equipo y en esta afición". El jugador abundó en el asunto y lanzó una propuesta a la gente: "Creemos ese vínculo afición-equipo para que los equipos, cuando vengan, sepan que no se van a llevar los tres puntos”. Habló con el mismo corazón que le ha llevado a firmar por el Cádiz CF.

Para completar la tarde, Suso dedicó muchos minutos a firmar autógrafos a aficionados a los que atendió en la sala de prensa del estadio.