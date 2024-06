El Sporting, un rival donde el Cádiz CF puede pescar jugadores de referencia

El Sporting de Gijón será uno de los rivales del Cádiz CF en Segunda División la próxima temporada 2024-25. El cuadro asturiano realizó una gran campaña que culminó en la quinta posición. Se metió en la fase de ascenso y cayó ante el Espanyol.

El club norteño está inmerso en la planificación del curso venidero, metido en diversas negociaciones para la contratación de un nuevo entrenador, la continuidad de varios jugadores, así como la llegada de refuerzos con los que apuntalar un proyecto que esta temporada rozó el ascenso.

Tras el anuncio de la marcha del técnico Miguel Ángel Ramírez y la del central Pablo Insua, tampoco seguirán el también central Cali Izquierdoz o el centrocampista Gio Zarfino, que acaban contrato y no se les ofrecerá la renovación.

El club, en cambio, si ve con buenos ojos la continuidad de Otero y Hassan, que también finalizan contrato, pero que no parece sencillo que puedan seguir.

Otero y Hassan fueron dos puntales del Sporting. Jugados como cesidos en el equipo asturiano y ahora regresan a sus respectivos clubes de origen. El primero, al América, con el que tiene un año más de contrato. El segundo, al Villarreal, también hasta 2025.

Tanto Otero como Hassan podrían encajar en el perfil del equipo amarillo, Rápidos, con desborde. Otero, con gol (marcó diez). Hassan, con habilidad para el regate.

Queda pendiente también en el Sporting saber el futuro del delantero Mario González y del lateral Pascanu, que también acaban, y, en el caso del primero, no parece que vaya a continuar, mientras que en el del defensa podría haber negociaciones con la Ponferradina, ya que jugó muchos minutos, aunque en el tramo final de la temporada se cayó del equipo en beneficio de Guille Rosas.

Los dirigentes del conjunto gijonés quieren a Rubén Albes para dirigir al equipo, pero el técnico gallego baraja más ofertas, algunas incluso de Primera división, y no tiene prisa en dar una contestación porque su prioridad es entrenar en la máxima categoría, aunque también ha señalado que, de hacerlo en Segunda división, el Sporting sería su destino.

El club gijonés baraja más alternativas por si no cuaja su incorporación, que es su principal opción, ya que es un entrenador al que vienen siguiendo y que ha tenido buenas compañas tanto en el Lugo como en el Albacete.

El Sporting también negocia con el delantero Uros Djurdjevic su marcha al Atlas mexicano, propiedad también del Grupo Orlegi, pero el montenegrino, con contrato en vigor y el más elevado de la plantilla, no parece muy dispuesto al cambio.

Los técnicos del conjunto gijonés consideran que otros jugadores con contrato en vigor como Guille Rosas o Nacho Martín son piezas importantes para el futuro y buscan una ampliación de sus contratos porque son jugadores jóvenes y con un prometedor futuro por delante.

El centrocampista Gaspar Campos ha realizado una buena temporada, aunque en la segunda vuelta de la liga no fue tan efectivo como en la primera. La mayor parte de los 10 goles con los que finalizó los logró en el primer tramo.

No obstante, eso no es obstáculo para que esté en la agenda de varios clubes, alguno importante de Primera como el Valencia, si bien por el momento el Sporting no ha recibido oferta alguna.

En el capítulo de llegadas, el Sporting solo tiene apalabrada la del centrocampista procedente del Racing de Ferrol Jesús Bernal, pero necesita la llegada de algún central tras la marcha de Insua e Izquierdoz.