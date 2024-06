Ontiveros, el próximo fichaje del Cádiz CF

El Cádiz CF se mete de lleno en el mercado de fichajes. El trabajo en la sombra empieza a dar resultado con el objetivo de diseñar una plantilla que esté capacitada para pugnar por el desado ascenso a Primera División. El descenso supuso un varapalo que, una vez digerido, sirve de estímulo para tratar de volver lo antes a la élite del fútbol español.

El regreso a la máxima categoría pasa por la composición de un grupo de jugadores que funcione sobre el césped cuando llegue la hora de que ruede el balón entre mediados de agosto de 2024 y principios de junio de 2025. El encargado de sacar el mejor rendimiento es Paco López.

El primer movimiento del club fue la incorporación de Cristian Glauder (28 años), defensa que acaba contrato en el Albacete y firma por dos temporadas. El algecireño vuelve a la que considera su casa después de haber pasado por la cantera cadista.

El segundo fichaje está al caer. El club aprovecha el amplio catálogo de futbolistas que quedan libres el 30 de junio para hacer operaciones sin tener que hacer que pagar a otra entidad.

Uno de los jugadores más solicitados es Javier Ontiveros (26 años). El extremo termina su relación laboral con el Villareal después de haber militado en su filial las dos últimas campañas. En la recién finalizada 2023-24, tuvo un rol destacado con nueve goles y media docena de asistencias en 38 partidos de Liga (35 en el once inicial).

El Cádiz CF ha realizado un esfuerzo económico para hacerse con un futbolista que si está a su mejor nivel puede marcar diferencias. Solofichajes da por hecha la contratación de Ontiveros. Quedaría por tanto el anuncio oficial por parte del club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla.

El marbellí, recién descendido a Primera Federación con el VillarrealB, tendrá el aliciente de formar parte de un equipo que no afronta otro desafío que no sea el ascenso a Primera. Para él es una oportunidad de volver a la máxima categoría, en la que no juega hace cerca de tres años. Su contrato será por un mínimo de dos temporadas.

Ontiveros ha participado en 87 partidos en Primera y 124 en Segunda. Atesora una larga experiencia en las dos principales divisiones y en su horizonte se divisa la posibilidad de volver a la élite si el Cádiz CF cumple el objetivo de recuperar la plaza que acaba de perder en el selecto grupo de los mejores.