Sólo siete equipos han inscritos jugadores a falta de dos semanas para el inicio de la Liga

Restan menos de dos semanas para el comienzo del torneo de la regularidad en Segunda División y los equipos, incluido el Cádiz CF, tienen trabajo por delante en el apartado deportivo y también en el administrativo. Los conjuntos siguen inmersos en la pretemporada para tratar de llegar en buen estado al inicio del campeonato.

La mayoría de los clubes aún no ha empezado a inscribir jugadores. En la lista de fichajes de la web oficial de LaLiga sólo aparecen 33 futbolistas registrados con el mes de agosto ya en marcha. Sólo siete equipos han apuntado al menos a uno. El que más es la Real Sociedad B con once efectivos. Le siguen el Leganés, el Albacete y el Mirandés con seis cada uno; el Granada con dos, y uno el Almería y el Burgos.

El Cádz CF es una de las 15 escuadras que aún no ha registrado jugadores este verano en el órgano director del balompié profesional. La plantilla cadista que figura en LaLiga no está actualizada porque aún aparece José Joaquón Matos, fichado por el Ceuta aunque aún no ha sido inscrito por su nuevo club.

Con el lateral izquierdo, son 17 los jugadores que a día de hoy aparecen en el plantel del equipo amarillo, entre ellos los cinco descartes (Caro, Escalante, Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio y Sobrino). No están las nueva incorporaciones, los futbolistas que renovaron ni los que tenían ficha del filial.

JUGADORES DE SEGUNDA INSCRITOS EN LALIGA

Real Sociedad B: Lebarbier, Job, Agote, Mariezkurrena, Rodríguez, Orobengoa, Marchal, Fraga, Arana, Balda y Beitia.

Leganés: Marvel, San Román, Pulido, Millán, Miquel y Rubén Peña.

Albacete: Gómez, Víctor Valverde, Vallejo, Fran Gámez, Puertas y Mariño.

Mirandés: Varela, Marino, Iker Córdoba, Medrano, Pica y Juanpa.

Granada: Diallo y Pau Casadesús.

Almería: Gui.

Burgos: Iván Chapela.