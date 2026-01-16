Sobran futbolistas en el Cádiz CF

El mercado de invierno llega a su ecuador con el Cádiz CF metido de lleno en la tarea de retocar su plantilla con vistas a la segunda y definitiva parte de la temporada 2025-26, a la que se presenta con opciones de pelear por el ascenso después de haber finalizado la primera vuelta colocado en la sexta posición (en zona de 'play-off') a sólo cuatro puntos de las dos posiciones que permiten dar el salto directo a la máxima categoría. El arranque de la segunda parte de la Liga es el domingo 18 de enero en el terreno del Albacete (22ª jornada).

La entidad cadista tiene la oportunidad de reforzarse para pujar por el objetivo más ambicioso. El club se empleó con celeridad antes del comienzo del periodo invernal anunció las incorporaciones de Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero. El delantero argentino firmó hasta el 30 de junio de 2030 y el extremo jerezano se unió en calidad de cedido por el Newcastle por lo que resta de la presente campaña.

Dos contrataciones y una salida, la de Efe Aghama, prestado al Huesca hasta final de curso. Ese es el balance provisional a falta de la segunda parte del actual mercado, cuando se prevé que se aceleren las operaciones.

La prioridad es un defensa central como han reconocido desde el propio club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla. Más allá de algún fichaje más, la otra parte del trabajo consiste en reducir el número de efectivos. La plantilla del Cádiz CF está compuesta a día de hoy por 26 futbolistas más Rominigue Kouamé. El centrocampista regresó tras su paso por Chicago Fire (Liga estadounidense) como cedido pero todo apunta a que no cumplirá el contrato que le vincula hasta el próximo 30 de junio.

Lo normal es que se produzca la salida de Kouamé pero la suya en principio no será la única para reducir la cifra de integrantes del plantel. Si se va el maliense y llega un central, serían 27 los jugadores en nómina, aunque el Cádiz CF no tendría dificultades con las licencias profesionales porque cuatro futbolistas poseen fichan del filial en su condición de sub'23. El problema sería para el entrenador si se ve con un grupo tan numeroso. El único jugador que no está disponible durante un largo tiempo es Bojan Kovacevic después de ser operado de una rodilla. El serbio podría volver en marzo en el mejor de los casos.

La dirección deportiva aborda la misión de encajar las piezas de la plantilla en las próximas dos semanas. La salidas ocupan un lugar destacado en la agenda y además de un central no se puede descartar más fichajes si se da alguna salida inesperada.