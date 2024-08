Situación tensa entre el Cádiz CF y Kouamé

Corren malos tiempos para Rominigue Kouamé y el Cádiz CF. El centrocampista cada vez tiene más claro que no quiere estar en el proyecto del equipo en Segunda División, pero la otra parte de esta historia no lo tiene tan claro y ahí es donde se produje un 'choque' que hasta el momento no pasa de ser una situación tensa

Kouamé se unió al proyecto del Cádiz CF en el verano del año pasado, cuando dejó atrás su etapa de cinco temporadas en el Troyes para abrir la puerta del fútbol español. Su participción se resume a 17 partidos (nueve como titular) durante la pasada campaña en Primera.

Según las cláusulas del contrato que une al pivote con el club amarillo, hasta el pasado 15 de julio podía ejecutar una fórmula para cambiar de destino pero a través de una cesión. Sin embargo, pasó esa fecha y Kouamé ni su agencia de representación (Rogon) se acogieron a esa posibilidad.

La cuestión es que se acerca el estreno en Liga y el estado anímico del futbolista no es el más adecuado para continuar en el proyecto del Cádiz CF. Hay una tensión presente que va en aumento porque el centrocampista no acaba por adaptarse al equipo amarillo a pesar de estar a punto de arrancar su segunda temporada en este destino.

A Paco López, el de Costa de Marfil le parece un jugador para tener en la plantilla pero siempre que esa sea su voluntad y que la actitud sea la de sumar en vez de restar. Habrá que ver cuál es el aguante de una parte y otra.

Desde el Cádiz CF no se habla del tema de puertas para afuera, si bien Manuel Vizcaíno sabe que tiene un problema sobre la mesa. El club no va a autorizar la marcha de Kouamé salvo con dinero por delante que le dé otro color a la operación. El listón está fijado en la cláusula de rescisión del pivote, pero a buen seguro que una cantidad levemente inferior también podría desatascar el asunto.

El medio nació en Costa de Marfil aunque es internacional por Malí. No ocupa plaza de extracomunitario. Se formó en el Real Bamako (Malí) y muy joven dio el salto al balompié francés. Empezó en el Lille y pasó por el París FC cedido antes de jugar un año en el Círculo de Brujas también como préstamo. Tras su vuelta al Lille, salió cedido al Troyes, que lo acabó fichando en 2021 por 2,5 millones de euros.

El Cádiz CF pagó una cantidad similar para hacerse con servicios con alguna variable que encareció la operación, de ahí a que no exista la posibilidad de un adiós sin pasar por caja.

El tema es saber cuánto va a aguantar Kouamé en esta situación de descontento. ¿Se declarará en rebeldía? ¿Se está negando o se negará a jugar? Cualquier episodio desagradable puede producirse mientras ambas partes no estén satisfechas. Los contratos, como el que firmó Kouamé en su momento, están para cumplirlos pero ya se sabe que esta ley no siempre se cumple en el fútbol.