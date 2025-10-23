Simulacro de emergencia en el estadio del Cádiz CF
Cuerpos de seguridad participan en un acto bajo la supervisión de LaLiga
"En su compromiso permanente con la seguridad de aficionados, jugadores y personal", señalaron desde el club, el Cádiz CF, en colaboración con LaLiga, llevó a cabo un simulacro de seguridad en el estadio Nuevo Mirandilla, donde el equipo amarillo ejerce de local.
La actividad, supervisada por los organismos de seguridad de LaLiga y coordinada por el Director de Seguridad del Cádiz CF, tuvo como objetivo evaluar y optimizar los protocolos de actuación ante posibles incidencias durante la celebración de partidos o eventos en el recinto.
En el ejercicio participaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja y el Grupo SICOR, junto con personal del club y decenas de figurantes que contribuyeron al desarrollo del simulacro en condiciones reales.
Al término de la jornada, desde el club aseguraron que representantes de LaLiga felicitaron al Cádiz CF y a los cuerpos de seguridad participantes por el alto nivel de coordinación y el excelente grado de seguridad que el estadio gaditano ha mantenido en los últimos años.
