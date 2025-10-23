Simulacro de emergencia en el estadio del Cádiz CF

"En su compromiso permanente con la seguridad de aficionados, jugadores y personal", señalaron desde el club, el Cádiz CF, en colaboración con LaLiga, llevó a cabo un simulacro de seguridad en el estadio Nuevo Mirandilla, donde el equipo amarillo ejerce de local.

La actividad, supervisada por los organismos de seguridad de LaLiga y coordinada por el Director de Seguridad del Cádiz CF, tuvo como objetivo evaluar y optimizar los protocolos de actuación ante posibles incidencias durante la celebración de partidos o eventos en el recinto.

En el ejercicio participaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja y el Grupo SICOR, junto con personal del club y decenas de figurantes que contribuyeron al desarrollo del simulacro en condiciones reales.

Al término de la jornada, desde el club aseguraron que representantes de LaLiga felicitaron al Cádiz CF y a los cuerpos de seguridad participantes por el alto nivel de coordinación y el excelente grado de seguridad que el estadio gaditano ha mantenido en los últimos años.