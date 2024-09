Qué similitud ve el entrenador del Castellón entre su equipo y el Cádiz CF

El entrenador del Castellón, Dick Schreuder, lanzó un mensaje de confianza a su plantilla antes de recibir el lunes 9 de septiembre al Cádiz CF, al asegurar que tiene "futbolistas de garantías" y que durante el curso todos sus pupilos tendrán opciones.

El equipo 'orellut' suma cuatro puntos después de los primeros tres partidos del campeonato y cuenta con una plantilla que le permite "rotar". Aseguró el técnico del conjunto que ejerce de anfitrión que "todos tendrán minutos durante la temporada, algunos merecerán más y otros merecerán menos, pero todos tendrán su oportunidad".

En los tres capítulos iniciales de la temporada 2024-25, el técnico neerlandés ha repetido once y ha incluido a nueve futbolistas que protagonizaron el ascenso desde Primera RFEF.

"Hay otros jugadores que se entrenan bien pero no están jugando tampoco", admitió Schreuder en referencia a la posibilidad de que Álex Calatrava pueda entrar como titular.

Respecto al Cádiz CF, Schreuder admitió que, como les pasa a ellos tras haber conseguido el ascenso, acoplarse a la categoría tras descender no es sencillo.

"Va a ser difícil para los dos equipos, esta situación es algo que se ve en cada jornada. Es complicado para todos, para los que siguen en esta categorías, como para los que vienen de descender o también para los que llegamos después de subir", explicó.

El Castellón no descarta incorporar algún futbolista antes incluso de la apertura del mercado de invierno (el próximo mes de enero), aunque Schreuder dijo que aún no está decidido. "Puede ser momento también de esperar al invierno; no obstante estamos viendo el mercado", explicó.