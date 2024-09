El once de gala del Cádiz CF tardará en llegar

El Cádiz CF encara el cuarto episodio de Liga con la tarea de abrir la cuenta de victorias para empezar a corregir el mal comienzo de la temporada 2024-25. Una derrota y dos empates conforman un balance bastante pobre (sólo dos puntos de nueve) y más para un recién descendido que parte con la aspiración de volver de inmediato a Primera División.

El conjunto amarillo se desenvuelve con escasa fiabilidad en el arranque de curso (ocupa plaza de desceso) mientras busca una versión con una mínima solvencia que le permita sumar de tres en tres. Lo debe hacer además sin el concurso de futbolistas que están llamados a desempeñar un papel importante.

Paco López no sólo no puede contar con todos sus efectivos desde que comenzó el campeonato sino que además aún no sabe con exactitud cuándo tendrá a su disposición a la totalidad de la plantilla o al menos a un alto porcentaje. Para el encuentro ante el Castellón que el lunes 9 de septiembre cierra la cuarta jornada, el entrenador no tiene a media docena de efectivos (bajas por diversos motivos). Su margen de elección se ve limitado. Cuando pueda contar con todos o casi todos, entoces se podrá ir viendo el once a priori con mayor potencial.

El Cádiz CF se presenta en Castalia sin varios de sus futbolistas importantes. Javier Ontiveros, después de hacer la pretemporada con normalidad, acumula un par de incidencias físicas desde el Trofeo Carranza (se cayó a última hora) que le impiden tener continuidad. Es el segundo partido que se pierde y en los otros dos no llegó a ser titular.

A Roger Martí le sucede tres cuartos de lo mismo. El delantero sólo jugó en la jornada inaugural y arrastra tres semanas de ausencia sin que se sepa de manra oficial cuál es el alcance de su dolencia.

Los casos de Óscar Melendo y Carlos Fernández son más llamativos. Los dos llegaron lesionados en la recta final del mercado de verano a la espera de su puesta a punto que aún debe esperar. El centrocampista parece más cerca que el sevillano de poder unirse al trabajo en grupo. Em cualquier caso, el técnico aún no purde contar con ellos.

A esas bajas se le suman las de Iván Alejo (lesionado) y Romingue Kouamé, en su caso por una posible salida del club que no termina de materializarse. El medio no está en el día con el grupo a la espera de que se sepa si se queda o se va.