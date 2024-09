La delgada línea sobre la que camina el Cádiz CF

La cuarta jornada de Liga en Segunda División se presenta como una oportunidad y una amenaza para el Cádiz CF. Una oportunidad para que el equipo de Paco López saque la cabeza y diga aquello de "aquí estoy yo". Y una amenaza porque, a pesar de que resta un mundo hasta el mes de junio del año próximo, cerrar el primer mes de competición sin ser capaz de ganar después de un descenso escrito desde el pasado enero, podría abrir una página más que inquietante del libro que tiene por escribir el proyecto que encabeza el entrenador valenciano.

El doloroso y duro 0-4 ante el Real Zaragoza, la igualada en el campo del Levante (1-1) y el empate ‘in-extremis’ contra el Tenerife (2-2), no han ayudado a calmar las aguas que los dirigentes del Cádiz CF se empeñan en que desciendan desde la élite con un color feo y que trae cabreado al respetable. Con el equipo sin arrancar y un malestar generalizado en la grada, la cita de este lunes en Castellón adquiere un poco de peligrosidad por las sensaciones. La clasificación tampoco ayudaría si el Cádiz CF no sale airoso, pero da vida aquello de las 42 jornadas. Siempre es un recurso válido aquella reflexión de que "la Segunda División se hace muy larga", si bien no debe ser la venda que tape la realidad de que hay que ganar sí o sí en Primera División, Segunda División o Tercera Andaluza para conseguir los objetivos.

La delgada línea sobre la que camina en estos momentos el proyecto cadista es, en esta ocasión, un fino alambre sobre el que no parece fácil mantener el equilibrio en forma de marcadores y de paz social. Lo dicho, queda un mundo. Pero que en la jornada tercera el Cádiz CF sea ya uno de los cuatro últimos clasificados no es síntoma favorable si va de la mano con las dudas por la composición de la plantilla.

Lo dicho, queda un mundo, aunque la cita en el estadio de Castalia tiene mayor importancia de lo que parece por aquello de la cabeza, la psicología, lo que no corre ni mete goles pero debe estar fresca para una cosa y otra. Si no hay triunfo en el feudo blanquinegro, las dudas irán en aumento en cuanto a la elección de nombres y dibujo del entrenador; en cuanto a la verdadera capacidad del plantel; y, en definitiva, si el proyecto tiene la consistencia necesaria para una muy exigente Segunda División.

Lo dicho, queda un mundo y si se gana, la botella estará medio llena, la zona de descenso a la antigua Segunda B quedará atrás y todos, hasta la masa social enfadada, creerá un poco más en el proyecto. Lo dicho, si se gana.