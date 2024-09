Paco López: "Los objetivos se consiguen a final de temporada"

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF, tres días antes de la visita al campo del Castellón. El entrenador valenciano ha repasado toda la actualidad con el evidente deseo de estrenar el casillero de victorias en esta cuarta jornada.

Los resultados, lo que está faltando. "Hemos tratado desde el primer día que los resultados no nos mareen. Ponemos el foco en el trabajo después de los partidos. Haríamos mal si solo vamos al resultado final. La remontada del otro día viene bien pero el foco está en el trabajo. Es lo más importante. Eso es lo que nos va a llevar a los buenos resultados".

Solidez defensiva, tras encajar siete goles en tres jornadas. "No vale pensar que solo viene por la línea defensiva o por un jugador en concreto. Es un poco todo. Analizas los goles que hemos encajado y ves que no hay un patrón que se pueda repetir. Empezar cada partido con el marcador en contra, te hace arriesgar más. Hay que insistir en lo que tenemos que mejorar". Y esta situación le lleva a descifrar el Cádiz CF que quiere. "No he puesto ninguna excusa desde que llegué. Trataremos que cuanto antes se vea el equipo que queremos. Sin prisa pero sin pausa. Cada partido es como si fuera una final. Nuestro foco está en el día a día, en cada partido y que el equipo mejore día a día. Los objetivos se consiguen a final de temporada. Hay que ganar haciendo las cosas bien y que sea vea un mejor equipo cada domingo".

El rival del lunes, el Castellón. "Es un equipo que viene con la dinámica contraria a nosotros. Vienen de ascender, de ganar muchos partidos en Primera RFEF; tiene el mismo bloque, la misma idea y eso le da un plus. Tiene una forma muy peculiar de jugar. No es habitual en el fútbol español. Te van a buscar a tu campo. Tiene muchas virtudes y tiene sus defectos. Vamos a buscarlos. Y luego con su afición, que aprieta mucho. Hay que estar muy atentos y concentrados. Cuando tengamos el balón, hay que darle un buen uso para encontrar espacios", añadiendo que "por lo que proponen ellos suelen ser partidos muy abiertos". "Te buscan arriba en el uno para uno. Parece que haya poco orden, es la impresión que da. Todo lo que podamos cotrolar y tener orden, mejor. Veremos qué partido sale".

El bajón cuando el Cádiz CF encaja gol. "Trato de que no afecte. No es fácil meterte en la cabeza de cada futbolista. A nivel colectivo, tratamos de mentalizarlos de que nuestro estado debe ser el mismo juguemos en casa o fuera. Queremos el ambiente que se generó en casa los últimos 20 minutos o media hora del otro día, pero nosotros tenemos que generearlo. Eso es tener uno más y lo nota el rival".

Una victoria como espaldarazo anímico. "Sigo pensando que esto es como cualquier otro juego. Si juegas mal es normal que pierdas. Influyen tantos parámetros y factores que puede pasar de todo. El fútbol es así. Hay tantas cosas que no puedes controlar... El balón parado, la concentración de un futbolista, que se le vaya un control... Hay tantos pequeños detalles que se nos escapan, que el análisis daría para mucho. En este deporte hay que jugar bien para tener más opciones de ganar", recalcaba Paco López

A vueltas con el sistema. "Va en función de muchas cosas. El primer partido de Liga no teníamos mediocentros. Teníamos a Moussa y Álex. Hay que valorar las cosas. Analizamos muchas cosas. No soy de cerrarme en un dibujo. Tenemos una plantilla que puede jugar a cualquier tipo de fútbol, no me voy a cerrar a un 4-4-2 ó 4-3-3. Se trata de entender este juego y no tener un dibujo fijo".

Y cerró con la cuestión que de nuevo sale en la rueda de prensa. ¿Sigue habiendo dos plantillas mejores? "Lo del Almería lo dije porque estaba clarísimo. En Primera ya era bestial. Es una evidencia. El Granada se ha quedado con una base de Primera. Pero ahora mismo para mí somos los mejores y a muerte con ellos porque es cuestion de trabajar y hacer las cosas bien. Independientemente de las plantillas, lo importante es hacer un verdadero equipo. Eso hay que demostrarlo".