Sellés: "Con el 0-2 hemos demostrado que queremos"

Rubén Sellés trataba de evaluar desde el aspecto más positivo el trabajo de su equipo, el Real Zaragoza, a pesar de la derrota ante el Cádiz CF. El técnico del cuadro maño tiene que seguir mirando al frente para sacar al conjunto blanco de su mala situación.

"Hemos empezado el partido siendo lo que queremos ser, pero la lesión de Aguirregabiria ha hecho que nos cueste adaptarnos. El rival nos ha apretado en las situaciones que tenía que apretarnos, hemos estado erráticos en la salida de balón y, a partir de ahí, nos ha costado ajustarnos al nivel defensivo", agregando que "con el 0-2 hemos demostrado que queremos".

Una apuesta acertada con las sustituciones. "Los cambios nos han vuelto a dar una nueva dimensión y hemos acabado el partido como deberíamos, pero no estamos contentos, pero a veces este tipo de partidos pasan".

Y daba el lugar merecido al partido del Cádiz CF. "Hay un rival enfrente que nos ha planteado un tipo de juego en el que ha sido asociativo y ha jugado con los puntas con bastante acierto. No hemos sabido darle al balón el ritmo de juego que queremos y al que estamos acostumbrados", remata el técnico del conjunto aragonés.