La segunda vuelta del Cádiz CF: permanencia o gesta y puntos necesarios

Cádiz/El Cádiz CF pretende aprovechar el comienzo de la segunda vuelta para abrir una nueva senda que nada que tenga que ver con la que trazó durante una primera parte de la temporada que resultó mucho peor que lo podían imaginar incluso los más pesimistas.

El conjunto amarillo atraviesa el ecuador de la campaña con un déficit de puntos que provoca un drástico desvío del objetivo. El pasado mes de agosto, poco después de perder su plaza en la máxima categoría del fútbol español, el reto era el inmediato regreso al selecto grupo de los veinte. Ahora, con la mitad del calendario cumplimentado, la cuestión queda reducida a la permanencia como prioridad absoluta. Más allá de eso no hay nada en al amanecer de 2025.

Es tanto lo que ha dejado escapar el Cádiz CF en la primera vuelta que a día de hoy no puede plantearse otra cosa que no sea esquivar una catastrófica caída a la división de bronce. Esa tarea en sí misma ya supone un fracaso, pero en este momento no es posible nada más a la espera de lo que suceda en los próximos meses.

Con sólo 23 puntos de 63 (40 desperdiciados) y ocupante de la 18ª posición, a una de la zona de descenso (dos puntos de renta sobre el 19º), el equipo amarillo ofrece una proyección más que preocupante. Si mantiene la media, acabaría el campeonato con 46 y por tanto con numerosas papeletas para marcharse a Primera Federación.

El cuadro gaditano necesita sumar al menos 27 puntos en el tramo definitivo para alcanzar la cifra redonda de los 50 que en teoría son necesarios para conservar el puesto en LaLiga Hypermotion.

La misión del ascenso parece imposible a día de hoy. Si consigue salir de la parte trasera de la clasificación y pone rumbo fijo hacia arriba, el Cádiz CF tendría que hacer una segunda vuelta con un brillante expediente para poder optar al premio gordo.

Los amarillos parten con una desventaja de 12 puntos porque el sexto acredita 35. No sólo tiene que hacerlo casi perfecto, sino que además fallen otros rivales que ahora mismo son mejores. Muy complicado.

Para poder acceder al play-off de ascenso, el Cádiz CF de firmar una hazaña en los 21 capítulos restantes del torneo de la regularidad. Tiene que sumar cuarenta y tantos puntos (más o menos el doble de los que obtuvo en la primera mitad) de los 63 por los que se dispone a presentar batalla entre los meses de enero y junio. Es decir, ganar mucho, perder muy poco y escalar posiciones sin descanso.