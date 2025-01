El pequeño error de cálculo del entrenador del Cádiz CF

Cádiz/El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, dio una lección de realidad en la rueda de prensa previa al partido contra el Levante que el domingo 12 de enero (cuatro y cuarto de la tarde) inaugura la segunda vuelta de la Liga en el estadio Nuevo Mirandilla. El técnico está sorprendido por la idea que impera en un sector del cadismo de que el equipo puede meterse en la pelea por el ascenso pese a que está al bordel del abismo. Del propio vestuario, de pesos pesados, han salido palabras en ese sentido.

Garitano se ciñe al presente, que no es otro que el Cádiz CF anda muy cerca de la zona de descenso (a un solo puesto y a dos puntos) y está a una distancia mil kilométrica (a 12 puntos) de las plazas que permiten el acceso a las eliminatorias para subir a Primera División.

No es posible pensar ahora misma en otra cosa que no sea la permanencia porque así lo indica la clasificación.

Para que el Cádiz CF puedas aspirar a algo más, necesita una secuencia de victorias consecutivas. En lo que va de temporada, no ha enlazado dos triunfos.

Garitano dijo que el conjunto gaditano no ha ganado dos partidos seguidos en los últimos cuatro años. Un pequeño error de cálculo que sin embargo no emborrona su mensaje.

El dato que dio el técnico es muy aproximado a la realidad pero no del todo exacto. Quizás se le escapó alguna cifra. La pasada campaña 2023-24 sí abrazó dos victorias consecutivas (jornadas 35 y 36) que sin embargo no sirvieron para evitar el descenso a Segunda. En la 2021-22 y la 2022-23 no logró enlazar un par de triunfos, algo que sí consiguió en la 2020-21 en un par de ocasiones (capítulos 29 y 30 y después en el 34 y 35).

Se le fue un poco la mano al míster en el manejo de los datos aunque no anduvo desencaminado porque son muy pocas las victorias seguidas de los amarillos en su etapa más reciente.

La importancia de sus palabras traspasa los números y está en el fondo: cómo pensar en este momento en el ascenso si el equipo está abajo y casi no gana dos encuentros seguidos en los últimos años. Es decir, menos lobos, pies en suelo y partido a partido con humildad sin perder de vista la realidad. El Cádiz CF ya no es candidato al premio gordo y tiene que demostrar en el campo hasta dónde es capaz de llegar.