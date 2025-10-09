El Sanluqueño anuncia el fichaje de Carneil, paso previo a su llegada al Cádiz CF

Un jugador futurible para el Cádiz CF ya se encuentra en poder del Atlético Sanluqueño. Se trata de Hussein Carneil que, tal y como publicó Diario de Cádiz, es una apuesta de la entidad amarilla pero con parada previa en la entidad de El Palmar.

Este futbolista, que tiene 22 años, estaba sin equipo tras acabar su etapa en el Goteborg sueco y su compromiso con el Sanluqueño se extiende por una temporada. El equipo verdiblanco lo tendrá en sus filas como paso previo a recalar en el Nuevo Mirandilla para ser jugador del Cádiz CF. Cabe recordar que Hussein Carneil estuvo entrenando fechas atrás con el filial amarillo.

Ahora será el Sanluqueño de Pérez Herrera el que vea en acción a este mediocentro ofensivo o atacante y que pueda sumar los minutos que le han faltado en los últimos tiempos. Si de aquí a la apertura del mercado invernal el jugador estuviera a un nivel alto, no hay que descartar que el 'trasvase' al Cádiz CF se produjera con antelación.

Hussein Carneil ha estado muy castigado por las lesiones, especialmente una que le afectó a la rodilla y que le ha dejado anclado en la enfermería en los últimos tiempos. De hecho, en los tres últimos años suma 24 encuentros. Antes de esa espiral de problemas físicos, el jugador saboreó la convocatoria de la selección sueca sub'21.

El Atlético Sanluqueño ha emitido el siguiente comunicado: "El atacante Hussein Carneil (Afganistán, 22 años) se convierte en nuevo jugador del Atlético Sanluqueño CF procedente del IFK Göteborg. Aun siendo natural de Afganistán, muy pronto se desplaza a Suecia, donde formará parte de las diferentes categorías del IFK Göteborg. Además de ser internacional con la sub 21 y sub 20 sueca".