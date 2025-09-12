San José: "El Cádiz CF tiene un gran entrenador"

El entrenador del Eibar, Beñat San José, ha señalado, en la previa del encuentro de este sábado a domicilio contra el Cádiz CF, que espera un encuentro "muy táctico" y con "mucha intensidad". "Espero -señaló el donostiarra- un partido intenso desde el principio con mucha presión respecto a lo que es el campo, su afición, lo que conlleva Cádiz. Estamos a gusto en ese tipo de escenarios".

San José se ha referido al entrenador del Cádiz CF, el ex armero Gaizka Garitano, de quien ha dicho que es "muy inteligente", tiene mucha experiencia y analiza muy bien todos los partidos", añadiendo sobre el equipo amarillo que "el Cádiz es una institución grande, con buenos jugadores y un gran entrenador". "Los números que tiene en casa son impresionantes y el reto es el doble de importante para nosotros", ha añadido.

En cuanto al estado físico de sus jugadores dijo que Javi Martón todavía no está para ser convocado, mientas que Peru Nolaskoain ya va a entrar en la convocatoria. "Bautista ha tenido una evolución importante y estudiaremos para ver si está para entrar de inicio y estamos deseando que se recupere Martón", añadió.

Por último valoró el papel protagonista que están teniendo los teóricos suplentes este año, lo que demuestra que el Eibar tiene una plantilla completa y que todos los jugadores entrenan muy bien. "Es muy importante que se incorporen jugadores y tengan minutos. Hay mucha competencia y eso se plasma en el campo", concluyó San José.