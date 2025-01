Salvi, a un paso de salir del Espanyol mientras el Cádiz CF busca extremo

Es cuestión de horas o de días. Un nuevo movimiento está a punto de producirse en pleno mercado de invierno. No afecta al Cádiz CF salvo sorpresa mayúscula.

Justo cuando el equipo amarillo está buscando un extremo derecho tras la marcha de Iván Alejo (cedido al Apoel de Nicosia con opción de compra), Salvi va a ser agente libre.

El sanluqueño recorre su segunda temporada en el Espanyol, con el que ascendió a Primera División en el curso 2023-24. En la máxima categoría no entra en los planes del entrenador del equipo periquito, Manolo González. De hecho, no ha jugado un solo minuto en la Liga y ha dejado de entrar en las convocatorias.

La salida del gaditano parece la solución más lógica. Si se queda, corre serio peligro de pasar una temporada en blanco. Según Lagradaonline, el Espanyol y el futbolista esán negociando la rescisión del contrato. Salvi está unido al cuadro periquito hasta el 30 de junio de 2025 con opción a un año más.

Las dos partes buscan un acuerdo de manera que el club catalán disponga de una ficha libre para poder acometer un fichaje y Salvi tenga la oportunidad de unirse a otra escuadra.

El extremo, que cumplirá 34 años, a finales de marzo, apunta a un equipo de Segunda División o al extranjero. La pregunta es si es posible que regrese al Cádiz CF, en el que militó siete campañas desde Segunda B hasta Primera y sumó 239 partidos oficiales.

Salvi no renovó su contrato con los amarillos y en 2022 se comprometió con el Rayo Vallecano. Después de tanto tiempo, la entidad cadista ni siquiera se despidió de él públicamante en una clara señal de su malestar con el futbolista. El presidente, Manuel Vizcaíno, llegó a manfestar en su momento que Salvi "no supo salir del Cádiz CF. Yo lo quiero como a un hijo, pero el Cádiz se estaba jugando la vida y su comportamiento creo que no fue el adecuado. Si la gente conociera la verdad, me criticarían menos”.

Para que Salvi volviese al Cádiz CF primero tendrían que cerrarse las heridas abiertas en su día entre el presidente y el jugador. Segundo, que Gaizka Garitano quiera contar con él. Tercero, que el futbolista esté por la labor de volver. Su regreso a día de hoy parece imposible, aunque la vida da muchas vueltas.