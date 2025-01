Cómo llaman los jugadores del Cádiz CF a Moussa Diakité: nombres de estrellas del fútbol

Cádiz/Moussa Diakité fue el futbolista de la primera plantilla invitado a participar en 'La crónica cadista', programa del Cádiz CF TV, tras la importante victoria (1-4) del equipo amarillo ante el Eldense en el Nuevo Pepico Amat en el encuentro de la 23ª jornada de Liga. El Cádiz CF se alejó de la zona de descenso con ese triunfo.

El mediocentro maliense calificó el partido como "muy importante" y detalló que su viral baile con la afición a la conclusión del encuentro se produjo porque "ganamos y estaba contento".

"Estoy muy contento y me siento muy querido por parte de la afición. Eso es lo más importante", explicó antes de comentar que Gaizka Garitano le pide "equilibrio en el juego, cosas normales, dar línea de pase, estar tranquilo, tener confianza con la pelota...". "Hablo con el míster y tiene confianza en mí. Eso es muy importante y estoy tranquilo con ello", señaló.

En relación a su trato con el vestuario, Diakité afirmó que los compañeros "siempre" le animan, "sobre todo los capitanes". "El míster y su cuerpo técnico me quieren mucho, hago trabajo específico", aseguró al tiempo que subrayó que "como canterano me siento muy bien, pero sé que no debo fallar porque represento a la cantera y, si fallo, hay otros canteranos que pueden no tener oportunidades. En cada entrenamiento lo doy todo".

En este sentido, confesó estar "muy tranquilo". "El míster, cuando empieza el partido, me dice que tengo que estar tranquilo porque la cantera me mira. Tengo su confianza del míster y cuando empieza el partido me siento cómodo".

Además, sobre su posición y su llegada al área, desgranó que le gusta mucho "jugar de 8 o de 6, depende del míster. La gente me llama 'box to box', me gusta jugar también por delante, filtrar pases y llegar más al área".

Tras sus últimas actuaciones han llamado la atención mensajes en redes sociales poniendo apodos al centrocampista de Malí. "Veo poco los mensajes. Me tomo bien los apodos, sobre todo mis compañeros me llaman Yaya Touré, Pogba, Patrick Vieira... Estoy bien y tranquilo. Me llaman Baltasar también".

A continuación, siguió profundizando en la cantera afirmando que le gusta "ver a jugadores en el primer equipo. Cuando empieza el partido siento que no puedo fallar porque, si fallo, los demás pueden no tener la oportunidad. Si hago bien las cosas habrá más gente de la cantera con el primer equipo".

Como siguiente paso, Moussa Diakité pide "asentarme más en el equipo y tener un sitio. Ayudar al equipo a conseguir los objetivos, hacer felices a los cadistas y a ver lo que decide el futuro". Por último, no dudó en afirmar que está "en el mejor momento" de su carrera. "En los dos primeros partidos de Gaizka entré como suplente y pensé 'buah, a este míster le gustan los canteranos'. En Almería fui titular. Sin duda, estoy en el mejor momento", afirmó para finalizar.