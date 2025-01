El Cartagena quiere sacar a Melendo del Cádiz CF

El Cádiz CF afronta la semana con tranquilidad después de golear a domicilio (1-4) al Eldense. Mientras los jugadores se rearman con una valiosa victoria, en el club tienen mucho trabajo por delante en el mercado de invierno.

Después de los fichajes de Iker Recio y Mario Climent y la marcha de Iván Alejo (cedido al Apoel de Nicosia), no son pocas las operaciones que aún quedan por concretar, sobre todo en el apartado de las salidas.

Uno de los futbolistas que puede cambiar de aires a mitad de la temporada 2024-25 es Óscar Melendo. El centrocampista recaló el pasado verano en el conjunto amarillo procedente del Granada. Todo fue mal desde su incorporación. Llegó lesionado y no debutó hasta la décima jornada (el pasado 20 de octubre). No tuvo continuidad porque poco tiempo después volvió a sufrir problemas físicos que le llevaron a estar un mes sin competir y tras reaparecer el 23 de noviembre cayó de lesionado una vez más a principios de diciembre. Desde entonces está no está disponible.

El medio de corte ofensivo ha participado sólo en cinco encuentro con una única titularidad en el partido de la Copa del Rey contra el Eldense. El aterrizaja de Gaizka Garitano en sustitución de Paco López le pilló de baja y el nuevo entrenador ni siquiera ha podido valorar la posibilidad de darle minutos.

Melendo era una apuesta del anterior técnico (coincidieron en el Granada) y no parece estar entre las preferencias del actual inquilino del banquillo. Su salida es una opción que está encima de la mesa siempre que se de la doble condición deportiva y económica.

Con contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de 2027, la posible marcha de Melendo pasaría por una cesión por lo que resta de campaña. Sería un billete de ida y vuelta.

El Cartagena ha solicitado la cesión de Melendo, según Onda Regional de Murcia. El conjunto albinegro ocupa la última posición con 15 puntos, a 12 de los amarillos, y buscan refuerzos para intentar evitar el descenso en la segunda parte del campeonato.

La entidad cadista necesita liberar fichas y no tendría inconvenente en propiciar la salida del futbolista, que a priori lo tendría complicado para tener protagonismo con Garitano.