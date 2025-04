Salvador Chirino se va al sentirse maltratado por el Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF sigue acumulando asuntos que profundizan en una crisis que se extiende en el tiempo. No sólo fracasa en lo deportivo. Ni siquiera es capaz de cuidar a sus emblemas. Uno de ellos se acaba de marchar y lo hace sin querer hacer ruido, sin declaraciones ni estridencias. Simplemente se va porque no aguanta más.

Salvador Chirino se va del Cádiz CF. Según ha podido saber este periódico, se va cansado de sufrir faltas de respeto. Es una cuestión de dignidad. Llevaba una vida dedicada al fútbol, cincuenta años entre su etapa en el arbitraje y dos décadas como delegado del equipo amarillo, labor esta última que ejercía por puro amor al equipo, sin cobrar un solo euro. Su sentimiento cadista le hacía entregarse en cuerpo y alma a cambio de nada porque nada pedía. Lo hacía para aportar su experiencia y disfrutar. A partir de ahora pasa a ser un abonado más como socio que es desde hace muchos años.

El ya ex delegado no aguanta más el mal ambiente que tenía que soportar de puertas adentro. No en el vestuario, de cuyos integrantes ya se ha despedido y donde siempre ha sido muy querido por su carácter afable y su mano siempre tendida. El problema parece que era con los dirigentes y no estaba dispuesto a soportar más situaciones. Todo apunta a que ha vivido momentos de tensión con la dirección deportiva y también con el presidente, Manuel Vizcaíno.

La gota que colmó el vaso fue en el partido contra el Elche disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado sábado 12 de abril. Su marcha es un síntoma más de la degradación del club al que ama por encima de todo. Su abrupta salida es un golpe por lo que suponía si figura llena de moderación y buen trato. El Cádiz CF pierde a un estandarte, a un gaditano y cadista de pro que se ha sentido maltratado en los últimos tiempos.

Chirino es uno de los referentes del cadismo. De hecho, la peña Sección Chirino, que cuenta con numerosos integrantes, lleva su apellido sede su creación hace casi veinte años. Chirino ya es ex delegado del Cádiz CF, pero no por ello deja de ser cadista. Mucho más cadistas de los que rigen los destinos del club.