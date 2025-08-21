Salvado Lax, árbitro del partido contra el Leganés con el que el Cádiz CF nunca gana

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) informa esta temporada 2025-26 de las designaciones un día antes de la disputa de los partidos. Como el Cádiz CF se enfrenta al Leganés el viernes 22 de agosto, el jueves se conoció el nombre del colegiado encargado de dirigir el encuentro que forma parte de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion. El cuadro gaditano se presenta en el Municipal de Butarque después de vencer (1-0) al Mirandés y el equipo pepinero encara su primera cita como anfitrión tras empatar (1-1) en el campo del Huesca.

Desde esta campaña recién comenzada, los árbitros son anunciados con su nombre y primer apellido y no se menciona el segundo como era costumbre. El choque entre el cuadro madrileño y el conjunto amarillo será dirigido por Salvador Lax (34 años), perteneciente al comité murciano.

Será la quinta vez que Lax ejerca de juez en un compromiso con la participación del equipo gaditano. El balance no es precisamente favorable para los andaluces, con un par de empates y dos derrotas en los cuatro envites anteriores (dos puntos de doce), todos disputados a lo largo del curso 2024-25. Los amarillos igualaron en casa ante el Tenerife (2-2 en la tercera jornada de Liga) y el Eibar (0-0 en la 33) y perdieron Ipurua contra el Eibar (1-0 en la undécima) y cayeron en el Nuevo Mirandilla frente al Deportivo de La Coruña (2-4 en la 17ª).

Los malos resultados en aquellos encuentros fueron consecuencia del pésimo rendimiento que ofreció el Cádiz CF, no de las decisiones tomadas por el colegiado.

Al frente del VAR del partido entre el Leganés y el Cádiz CF estará Rubén Ávalos, integrante del comité catalán.