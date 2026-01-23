Rubén Alcaraz, despedido por el Cádiz CF y capitán del Granada

El Cádiz CF tomó medidas drásticas el pasado verano con la idea de rejuvenecer la plantilla y empezar un nuevo proyecto tras el fracaso que supuso la temporada 2024-25 en la que no fue capaz de pelear por el ascenso después de haber descendido la campaña anterior.

Uno de los futbolistas afectados por las decisiones de la entidad cadista fue Rubén Alcaraz. El centrocampista llegó al conjunto amarillo en el ecuador del curso 2021-22 procedente del Real Valladolid. Acumuló tres campañas y media como cadista en las que alcanzó 112 partidos oficiales y marcó once goles.

El barcelonés tenía un año más de contrato con los gaditanos, hasta el 30 de junio de 2026, pero el club no sólo le enseñó la puerta de salida sino que le comunicó su despido el 31 de agosto en plena recta final del mercado estival.

Una vez libre, el medio no tardó en encontrar nuevo destino. El 3 de septiembre, con tres jornadas de LaLiga Hypermotion ya disputadas, firmó por el Granada que entrena José Rojo 'Pacheta', con el que había coincidido en el cuadro pucelano justo antes de salir hacia el Cádiz CF.

Rubén Alcaraz aterrizó en su nueva escuadra con el ejercicio 2025-26 ya en marcha pero no tardó en convertirse en un hombre importante en el centro del campo del Granada, con el que lleva una veintena de partido oficiales (18 de Liga y dos de la Copa del Rey), 17 titularidades y un par de tantos.

El veterano futbolista de 34 años ejerce un rol relevante en su actual equipo y en poco tiempo se ha erigido en uno de los pesos pesados del vestuario. Su papel de actor principal queda demostrado con el brazalete de capitán que ha lucido en su brazo. Eso sí, su equipo reside en zona de descenso a Primera Federación y se ve abocado a pelear por la salvación.

Rubén Alcaraz pasó de ser despedido por el Cádiz CF en verano a capitán del Granada, con el que ahora regresa por un día al estadio Nuevo Mirandilla, la que fue su casa en tiempos recientes. Ambas conjuntos se enfrentan el sábado 24 de enero en el duelo andaluz correspondiente a la 23ª jornada.