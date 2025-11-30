De la Rosa: "Lo más importante es romper la racha de malos resultados"

El onubense José Antonio de la Rosa atendió exultante a los medios oficiales del Cádiz CF tras la victoria por 1-2 al Córdoba. Un triunfo en el que el jugador amarillo fue importante al abrir el marcador y despejar de esta forma los fantasmas que le acompañan por sus actuaciones anteriores. Sobre el encuentro, ha explicado que "sabíamos que en la primera parte ellos habían estado mejor. Hemos aguantado como hemos podido porque sabíamos que íbamos a tener ocasiones, y las que hemos tenido las hemos podido meter. Muy contento con la victoria".

Pero tras el descanso llegó un punto de inflexión con su tanto, que permitió desatascar un encuentro complicado hasta ese momento: "Ha sido un gol muy rápido. En el minuto 46 hemos marcado el 1-0 y seguidamente hemos tenido otra ocasión de Roger que tapan justo cuando va a rematar. Ha sido un arranque muy bueno, los hemos pillado quizá por sorpresa".

De esta forma, se ha producido una diferencia importante entre lo visto en la primera mitad, con un Cádiz CF perdido, y una segunda en la que los goles han ayudado para que el equipo estuviera más seguro sobre el césped del Nuevo Arcángel. "En la primera parte ellos nos estaban cogiendo hasta que hemos podido ajustar un poquito la presión. A partir de ahí el equipo ha ido creciendo. Cuando nos hemos puesto por delante demostramos que somos de los mejores equipos de la categoría que defiende. Hoy tenemos una defensa de área espectacular y damos frutos de ello", ha manifestado.

Por último, ha valorado la importancia de la victoria al señalar que "lo más importante es romper la racha de malos resultados y volver a la senda de la victoria. Esperamos seguir sumando muchos puntos más y continuar así".