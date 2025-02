Roger Martí, buena noticia en el Cádiz CF: su plan para volver a jugar

Cádiz/El Cádiz CF arrancó la semana con un entrenamiento desarrollado el lunes 10 de febrero en la Ciudad Depoetiva de El Rosal (Puerto Real) un día después del partido contra el Cartagena resuelto con una victoria por goleada (5-2) con la que extendió su buena dinámica de resultados. Son ocho los encuentros consecutivos sin perder.

Después del esfuerzo realizado el día anterior, la sesión estuvo enfocada a la recuperación de de los futbolistas que acumularon muchos minutos en el partido, mientras que los que participaron poco o no jugaron afrontaron una mayor carga de trabajo.

La escuadra gaditana inició la semana con una buena noticia. Roger Martí se unió al entrenamiento sobre el césped y puso fin a una baja de un mes y medio después de caer lesionado en el encuentro ante el Almería que cerró la primera vuelta el pasado 22 de diciembre.

Se trataba de la segunda lesión que sufría el delantero en la temporada 2024-25 tras dañarse un peroné en agosto después del duelo de la jornada inaugural ante el Real Zaragoza. Reapareció dos meses más tarde y cuando tenía continuidad y gozaba de la confianza de Gaizka Garitano tuvo que parar de nuevo.

Roger Martí se une al grupo en febrero y antes de volver a la competición oficial es fundamental que tenga buenas sensaciones y adquiera el ritmo adecuado en los entrenamientos. No hay una fecha concreta para su regreso a la convocatoria y sus primeros minutos. Irá entrando poco a poco con la idea de ir a más y ayudar al equipo en el tramo definitivo del curso.

El ariete está de vuelta pero la enfermería aún no está vacía porque Rubén Alcaraz y Brian Ocampo tienen problemas físicos (sustituidos en la primera parte del envite disputado en La Romareda disputado el pasado 2 de febrero) y en principio no llegan a tiempo al partido contra el Racing de Santander programado para el sábado 15 en El Sardinero. De Luis Hernández poco se sabe más allá de que lleva más de un año sin jugar y el club le dio ficha en invierno a la espera de su disponibilidad. Forma parte del grupo en las sesiones en El Rosal pero de momento no está apto para competir.