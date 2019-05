En apenas una hora el Cádiz B conocerá a su enemigo en la eliminatoria de campeones para pelear el ascenso a Segunda División B. Un total de 17 primeros clasificados que se pueden cruzar con los amarillos al ser un sorteo puro. La primera bola que salga corresponderá al conjunto que empezará actuando como local. Los fines de semana del 25-26 de mayo y 1-2 de junio son las fechas establecidas para este primer cruce entre los campeones.

Al contrario que otros años, sólo tres filiales han accedido a esta fase de ascenso como primeros de grupo. Además del Cádiz B (grupo X), también lo han logrado el Getafe B (VII) y el Osasuna B (XV). Y en la lista de primeros hay históricos -en algunos casos con recorrido en Segunda B y Segunda A- como el Racing de Ferrol, el Llagostera, el Orihuela o el Jaén, que pretenden recuperar el esplendor perdido.

Racing de Ferrol

El campeón gallego ha logrado 78 puntos, ha marcado 80 goles y ha recibido 35. Seis derrotas. En sus filas juega el defensa central ex cadista Diego Garrido (2012-13). El conjunto ferrolano ha militado 34 campañas en Segunda A y 25 en Segunda B. Descendió a Tercera la pasada temporada. Dirige el equipo Emilio Larraz y el máximo goleador es Pablo Rey (28 tantos).

Lealtad

Primer clasificado de Asturias, tras una estrecha pugna con el Marino de Luanco que entrena el ex cadista Oli. Ha finalizado con 90 puntos y 72 goles a favor, recibiendo sólo 16. Lo más destacado es que ha cerrado la fase regular sin perder. En su historia se contabilizan cinco años en la categoría de bronce que ahora persigue. Samuel Baños es el técnico Saha (16 goles) el máximo artillero.

Escobedo

El conjunto cántabro aspira a meter la cabeza en Segunda B por primera vez en su historia. 86 puntos, 65 goles a favor y 21 en contra le han llevado a ser el mejor del grupo III. Dos derrotas en toda la Liga es su mejor aval. Pablo Casar es el responsable de un plantel en el que Héctor Marcos es el goleador (13).

Portugalete

El campeón vasco presenta una carta de 86 puntos, 65 goles a favor y 21 en contra. Cuatro derrotas en un año cuyo objetivo es volver a Segunda B, donde ha militado dos campañas en toda su historia. Ezequiel Loza es el técnico, mientras que los 12 goles de Cristian Bonilla le destacan como Pichichi.

Llagostera

No hay que irse muy atrás en el tiempo para recordar al cuadro catalán en Segunda A. Fue en 2016. Una crisis deportiva le llevó el año pasado a bajar a Tercera. Dos campañas en la categoría de plata y cinco en la de bronce para un equipo que se ha impuesto al final a L'Hospitalet. 83 puntos, 75 tantos a favor por 31 en contra para un Llagostera que sí ha perdido muchos encuentros, siete. Oriol Alsina está al frente de una escuadra en la que Sascha ha marcado más goles que nadie, 13.

Orihuela

Posiblemente estamos ante uno de los 'cocos' del sorteo. Un proyecto muy ambicioso que persigue la máxima gloria para el conjunto alicantino. 86 puntos acompañados por 62 goles anotados (21 recibidos), con cuatro derrotas. Un Orihuela con ex cadistas como David Sánchez (2015-16), Andrés Sánchez (2013-16) y Cases (2011-12), además del ex del Cádiz B Nico González (2007-08). Ocho campañas en Segunda B para un equipo conocido como 'los escorpiones'. Brian Pallarés (diez dianas) es el goleador.

Getafe B

Uno de los tres filiales es el campeón madrileño, que ha sumado 83 puntos tras marcar 58 goles y recibir 24. Cinco derrotas para un conjunto con seis campañas en la división de bronce. El mediapunta Hugo Duro (12 goles) es el principal realizador de los azulones, que están dirigidos por Diego Montoya.

Zamora

El campeón del grupo VIII es un histórico que en la campaña 2000-01 fue rival cadista en la fase de ascenso a Segunda A. Este curso ha obtenido 90 puntos con 94 tantos a favor y 22 en contra. Sólo dos derrotas que dicen mucho a su favor. 24 campañas en Segunda B. David Movilla es el entrenador y los goleadores son Murci (22) y David Álvarez (20).

Real Jaén

Otro club con peso que se hundió hace unos años en Tercera. Un campeón muy fuerte con la friolera de 101 puntos en el grupo IX. 99 goles a favor por 32 en contra y cinco derrotas. La historia recoge tres años del Jaén en Primera, 16 en Segunda A y 31 en Segunda B. Los ex cadistas Dani Fragoso (2008-10) y Juanma Espinosa (2014-15) están en el proyecto que encabeza Germán Crespo. ¡Ojo al goleador! Antonio López ha firmado ¡34 tantos!

Peña Deportiva

El equipo de Santa Eulalia (Ibiza) es el primero del grupo de Baleares. Un clásico que se pasea con sus vecinos pero que no siempre sale airoso cuando llega el cruce de campeón. 98 puntos, 88 goles marcados, 28 recibidos y cuatro derrotas, tiene en su campo de césped sintético una de sus armas. Sólo tres campañas en Segunda B para un clásico de la Tercera balear. En su filas está Marc Fraile, ex de Cádiz B, Balón y Cádiz juvenil. Jaume Vidal y Fran, ambos con diez goles, se reparten el Pichichi. Raúl Casañ es el técnico.

Tamaraceite

El campeón de las Islas Canarias ha dado la sorpresa a pesar de contar en sus filas con el ex cadista López Silva (2008-2011). 67 puntos -el campeón con menor registro-, 61 goles a favor y 33 en contra, además de siete derrotas, que son muchas. Nunca ha estado en Segunda B y cumple su tercer año en Tercera. Chus Trujillo es el responsable de la plantilla y Eros Delgado (13) su goleador. Juega sus partidos en el campo Juan Guedes, de grato recuerdo para el cadismo por el ascenso a Segunda A en 2003.

Yeclano Deportivo

Otra vez campeón de Murcia, con 89 puntos, 88 tantos a favor y 30 en contra. Siete derrotas para el 'nuevo' Yeclano, que bajo esta denominación sólo ha estado dos campañas en Segunda B. En sus filas está Fran, ex del San Fernando CD. Está entrenado por Héctor Sandroni. El veterano mediocentro Álex Vaquero ha anotado 23 tantos.

AD Mérida

Un clásico de Extremadura que bajó a Tercera el curso pasado y que pretende volver por la vía rápida. 91 puntos para superar a Cacereño y Moralo. 92 goles anotados y 23 recibidos. Una derrota para un equipo con dos años en Segunda B en su historia. Varios ex del Sanluqueño, de la Balona y del Algeciras en sus filas como Mario, Curro, Dani Espinar, Miguel Espinar y Migue Montes. Cristo, con 26 goles, es el temible máximo artillero de un conjunto dirigido por Santi Amaro.

Osasuna B

El tercer filial campeón lo entrena Santi Castillejo, aquel delantero del Nástic que destrozó al Cádiz en el play-off a Segunda A, en la temporada 2000-01. 92 puntos y 89/20 en goles a favor/en contra de un cuadro rojillo con cuatro derrotas. Tiene en su haber 31 campañas en la categoría de bronce que ahora persigue. Barbero, que mide 1,87 metros, ha marcado 16 goles.

Haro Deportivo

El campeón de La Rioja se ha quedado a tres de los 100 puntos, marcando 96 goles y recibiendo sólo 17. Tres derrotas. En su historia nada más que una temporada en Segunda B. Aitor Calle es el técnico y Joseba García el máximo anotador (13).

Tarazona

Los ascensos hace un año del Teruel y el Ejea, ambos ante el Cádiz B, despejaron el camino en Aragón para que este año fuera el campeón. 80 puntos, 72 goles anotados y 17 recibidos. Nunca ha estado en Segunda B y es la tercera vez que se proclama campeón en Tercera. Su portero, Jesús, es una e las grandes armas.. En sus filas juega el central ubriqueño Gabi, ex del Cádiz B, del San Fernando CD y del Arcos. Y empezó la Liga otro ex del filial amarillo, Canty, pero se fue a mitad de curso. David Navarro dirige este equipo, donde Michel Sanz y Ballarín, ambos con 17, son los goleadores.

Socuéllamos

Un clásico del grupo castellanomanchego con 91 puntos y 83/16 en goles a favor/contra y tres derrotas. Tres campañas en Segunda B. Zurdo, aquel ex cadista del siglo pasado y principio del actual, sigue dando guerra en un plantel que comparte con otros ex amarillo como Belencoso (2012-13). El portero del Cádiz B Cristian Arco fichó el pasado verano por este equipo, pero quedó libre al recibir la oferta del filial gaditano. Mario Simón es el entrenador. Megías -ex del Puerto Real- y Belencoso son los artilleros con 23 y 18 goles, respectivamente.