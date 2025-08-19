Un rival muy poco conocido para el Cádiz CF

La segunda jornada de Liga trae el primer viaje en Liga para el Cádiz CF, que este próximo viernes, día 22 de agosto, visitará al CD Leganés (21:30 horas). Un desplazamiento contra uno de los grandes candidatos al ascenso que la campaña pasada militaba en Primera División. Un rival muy poco conocido a lo largo de la historia del conjunto amarillo.

Cádiz CF y Leganés sólo se han cruzado en dos ocasiones, ambas en la categoría de plata. Estos dos conjuntos se han ido cruzando en el fútbol español y son contadas las veces que se han visto la cara. La primera vez tuvo lugar en la temporada 1993/94 y la segunda fue en la 2003/04.

El primer antecedente fue en aquella lamentable campaña del conjunto gaditano en Segunda A, tras ocho años consecutivos en Primera, que acabó con el descenso muchas jornadas antes del final de Liga. De hecho, el Cádiz CF se presentó en el viejo estadio del equipo madrileño en la jornada 31ª y ya se le daba por descendido. Los amarillos, entrenados por Marcelino Pérez, perdieron 1-0 debido a un gol de Antonio en el minuto 80.

La segunda visita cadista ya se produjo en el Nuevo Butarque el 28 de marzo de 2004. Era la campaña después del ascenso en el feudo del Universidad de Las Palmas, con Jose González en el banquillo y con la base de jugadores que un año después logró subir a Primera. Fue en una fría y lluviosa tarde.

Aquel segundo antecedente acabó con triunfo del Cádiz CF (0-1), gracias a un gol de Dani Navarrete tras un garrafal fallo de la defensa del Leganés. El técnico gaditano alineó a Navas, Velázquez, De la Cuesta, De Quintana, Raúl López, Abraham Paz, Suárez, Dani Navarrete (Varela, 87'), Mario Rosas (Pavoni, 68'), Jonathan Sesma y Oli (Iban Espadas, 83').