Los resultados perjudican al Cádiz CF, obligado a ganar para no quedarse atrás

Cádiz/El Cádiz CF afronta el lunes 31 de marzo el partido contra Eibar con un conocimiento exacto de su situación en la clasificación y de cómo quedará ubicado en función del resultado que obtenga. Es el encuntro que cierra la 33ª jornada de LaLiga Hypermotion que no ofrece la posibilidad de recortar puntos a los equipos que ocupan la quinta y la sexta posición.

El conjuto amarillo encara la cruda realidad. La única opción que tiene en el primero de los diez capítulos que restan para el desenlace del campeonato es no perder distancia con los de arriba. El Huesca venció (3-2) al Sporting de Gijón y el Real Oviedo se impuso (2-1) al Málaga la tarde del domingo, de manera que el Cádiz CF, con 44 puntos, está a diez del quinto y el sexto peldaño en el que habitan aragoneses y carbayones, ambos con 54.

Los marcadores no son favorables para los intereses del cuadro gaditano, que no tiene más que remedio que doblegar al Eibar en el estadio Nuevo Mirandilla para volver a los siete puntos de desventaja. Todo lo que no pase por un triunfo en su feudo le llevará a quedarse descolgado de la lucha por el ascenso.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano baja a la 13ª posición una vez que se han jugado los demás partidos y antes de saltar al césped el lunes en presencia de su hinchada. Si gana en su hogar, escalará hasta la novena plaza con 47 puntos, a dos del Granada, octavo con 49; y a seis del Almería, séptimo con 53.