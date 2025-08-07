La resistencia del Cádiz CF en materia de descartes

El vestuario del Cádiz CF va dejando sitio libre para las nuevas adquisiciones pero lo hace con un ritmo muy lento que ha ido a más esta semana con el adiós a José Antonio Caro y Fede San Emeterio. Dos jugadores apartados de los amistosos y de la concentración en Benalup-Casas Viejas que conocieron este pasado miércoles que el club llevaba a cabo la rescisión de sus contratos.

Con el portero onubense y el centrocampista cántabro fuera del proyecto ya de forma oficial, el 'pelotón de los descartes' se reduce ahora a tres futbolistas que resisten el empuje de la entidad para que también tomen la puerta de salida. Son los casos de los centrocampistas Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante, así como del extremo Rubén Sobrino. A diez días del debut amarillo en Liga, los tres se mantienen en pie.

Los tres siguen entrenando con el equipo en las instalaciones de El Rosal, pero sabiendo desde que acabó la pasada campaña que Gaizka Garitano no cuenta con ellos. Tienen su lugar para el día a día del trabajo, si bien no pisan un amistoso ni estuvieron en el 'stage'.

Alcaraz, Escalante y Sobrino aguantan el tirón de la decisión adoptada por el Cádiz CF con la profesionalidad que requiere estos casos aunque con una alta dosis de incertidumbre por estar, de alguna manera, en tierra de nadie. Es posible que en las decisiones que va adoptando el club con la salida de descartes exista una hoja de ruta; es decir, que no es casualidad que Matos, Caro y San Emeterio hayan sido los primeros en salir.

Y es que no hay que descartar que alguno de los descartes aún presentes en el plantel pueda tener opciones finalmente de quedarse dependiendo del éxito en los refuerzos que aún faltan por llegar. Parece que Escalante es el que goza de menos opciones en esta posibilidad, siendo mayor el porcentaje para Alcaraz y Sobrino.

No obstante, no hay que olvidar que los tres tienen un guión escrito por la entidad que lo normal es que se cumpla antes de que cierre esta primera ventana de incorporaciones. Los ya conocidos como 'los últimos de Filipinas del Cádiz CF' esperan acontecimientos con poco movimiento para encontrar un destino, ya que después de un mes de pretemporada siguen aferrándose, como les corresponde, a lo que dice el contrato de cada uno de ellos.