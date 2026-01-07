El registro que el Cádiz CF puede igualar ante el Sporting

El Cádiz CF pondrá punto y final a la primera vuelta el próximo viernes, día en el que se enfrentará en el Nuevo Mirandilla al Sporting de Gijón (20:30 horas). Y lo hará con la posibilidad de alcanzar un buen registro en el primer cuarto del presente siglo.

Los amarillos tienen la opción de igualar la cuarta mejor primera vuelta en Segunda División en el siglo XXI. Ahora mismo el Cádiz CF de Gaizka Garitano cuenta con 31 puntos, por lo que tiene la posibilidad de alcanzar el ecuador de la competición con 34; todo ello siempre que sea capaz de vencer al conjunto asturiano.

El mejor dato desde el año 2000 al acabar la primera vuelta en la categoría de plata lo tiene el equipo amarillo que dirigió Álvaro Cervera en la temporada 2019-20, la que acabó con el ascenso a Primera División. Aquel Cádiz CF cerró la jornada 21 con 43 puntos gracias a 13 victorias, cuatro empates y el mismo número de derrotas, con 31 goles a favor por 19 en contra. Con pandemia incluida, el conjunto amarillo obró el milagro de volver a la elite.

El segundo mejor registro también está en poder de Cervera, que lo hizo en la campaña 2017-18 gracias a sus 39 puntos en los primeros 21 partidos (11 victorias, seis empates y cuatro derrotas), con 23/12 en goles a favor y en contra.

La tercera mejor primera vuelta en Segunda se remonta al curso 2004-05 (Víctor Espárrago), con un Cádiz CF con 38 puntos en segunda posición (11 triunfos, cinco empates y el mismo número de derrotas). Aquel curso acabó con el ascenso a Primera tras el 0-2 en Chapín sobre el Xerez CD en la última jornada de Liga.

Y el cuarto mejor dato en el ecuador de la competición tiene aún la rúbrica de Jose González como entrenador. Fue en la temporada 2003-04, la primera en Segunda después de nueve campañas en Segunda B. El Cádiz CF alcanzó la jornada 21 con 34 puntos (diez triunfos, cuatro empates y siete derrotas) y con 28 tantos a favor por 20 en contra.

Pues bien, la primera vuelta de Gaizka Garitano puede igualar a la de Jose González siempre que el Cádiz CF se imponga al Sporting. Si eso sucede, se repetirían los 34 puntos en mitad de Liga aunque el actual equipo cadista tiene complicado igualar la cuarta posición de hace 22 años.