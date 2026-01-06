El Cádiz CF se atasca históricamente contra el Sporting

Este viernes llega al Nuevo Mirandilla un equipo al que con los números en la mano hay que considerar como un auténtico gafe para el Cádiz CF cuando se enfrentan en el campo de la capital gaditana. Por algo, el Sporting de Gijón figura entre los conjuntos del fútbol español que presentan mejor balance en sus visitas ligueras a la escuadra amarilla.

El partido tiene 21 antecedentes históricos en lo que respecta a la competición de la regularidad y la cruda realidad es que la colección de marcadores provoca un cierto pesimismo en quienes conceden importancia a las estadísticas. El reparto de resultados favorece claramente a los asturianos, que vencieron siete veces y empataron ocho, por tan solo seis triunfos de los anfitriones.

Otro dato para echarse a temblar es el parcial de los choques vividos en la categoría de plata. Han sido por el momento diez con cuatro tablas, otras tantas victorias de los rojiblancos y dos triunfos de los amarillos porque el Cádiz CF sólo ha sido capaz de tumbar a este adversario dos veces militando en Segunda. Las otras cuatro ocasiones en que lo consiguió fue en contiendas correspondientes a Primera División.

En Copa del Rey también hay una presencia generosa del Sporting en la capital gaditana. Siete veces se han visto las caras con un balance de seis victorias del Cádiz CF y un empate. Y existe un antecedente en la desaparecida Copa del la Liga; fue en la campaña 1985/86 y el equipo asturiano se impuso 0-1 gracias a un gol del mítico Joaquín.

La lista completa de marcadores y goleadores locales en Liga es la siguiente:

Temporada 1968/69 (Segunda División): Cádiz, 0-Sporting, 2.

Temporada 1976/77 (Segunda División): Cádiz, 1-Sporting, 5 (Quino).

Temporada 1977/78 (Primera División): Cádiz, 1-Sporting, 1 (Ibáñez).

Temporada 1981/82 (Primera División): Cádiz, 3-Sporting, 1 (Manolito, Pepe Mejías y Dieguito).

Temporada 1983/84 (Primera División): Cádiz, 0-Sporting, 2.

Temporada 1985/86 (Primera División): Cádiz, 0-Sporting, 0.

Temporada 1986/87 (Primera División): Cádiz, 2-Sporting, 0 (Pedraza y Cabrera).

Temporada 1987/88 (Primera División): Cádiz, 2-Sporting, 0 (Francis y propia meta).

Temporada 1988/89 (Primera División): Cádiz, 0-Sporting, 3.

Temporada 1989/90 (Primera División): Cádiz, 2-Sporting, 0 (Mágico González y Cortijo).

Temporada 1990/91 (Primera División): Cádiz, 1-Sporting, 1 (Dertycia).

Temporada 1991/92 (Primera División): Cádiz, 1-Sporting, 1 (Tilico).

Temporada 1992/93 (Primera División): Cádiz, 2-Sporting, 3 (Barla y Arteaga).

Temporada 2003/04 (Segunda División A): Cádiz, 0-Sporting, 1.

Temporada 2004/05 (Segunda División A): Cádiz, 0-Sporting, 0.

Temporada 2006/07 (Segunda División A): Cádiz, 1-Sporting, 1 (Pablo Hernández).

Temporada 2007/08 (Segunda División A): Cádiz, 0-Sporting, 1.

Temporada 2017/18 (Segunda División A): Cádiz, 0-Sporting, 0.

Temporada 2018/19 (Segunda División A): Cádiz, 0-Sporting, 0.

Temporada 2019/20 (Segunda División A): Cádiz, 3-Sporting, 1 (Álex Fernández -2- y Marcos Mauro).

Temporada 2024/25 (Segunda División): Cádiz, 1-Sporting, 0 (Chris Ramos)