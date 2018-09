"Tenemos que recuperar la identidad"

El entrenador del Cádiz ha aprovechado la rueda de prensa previa al partido de mañana en Tenerife para dar continuidad a la reflexión de preocupación que exteriorizó el pasado domingo tras la derrota encajada con el Alcorcón en el Ramón de Carranza. "Preocupado hay que estar. Desde que empezó la Liga nunca he estado contento, no acabo de ver al equipo con la solidez que me gustaría. No perdimos en pretemporada y el otro día fue el segundo partido que perdemos, pero nunca he visto la solidez que me gusta".

Álvaro Cervera no tiene dudas sobre lo que sucede. "Creo que vamos a recuperar jugadores pero lo que tenemos que recuperar es la identidad. Estábamos encantados con el partido de Albacete pero yo, no. Sabía que podía pasar lo del otro día. No quiero un equipo que dé imagen o sensaciones, sino resultados. Para mí un equipo es fiable cuando no llegan a puerta, para la gente es llegar".

Para afianzar sus palabras, las acredita con un hecho incontestable. "Tenemos las mismas dificultades para marcar, pero hemos perdido fiabilidad en defensa. El problema para muchos es el delantero, pero yo no lo veo así. Lo único que hacemos peor es defender por intentar atacar mejor. El equipo intenta dar un paso adelante, a veces le sale bien, como el día de Albacete, pero otro día tener la pelota te lleva a cometer errores que te penalizan, como el otro día, y te hacen dos goles. Queremos algo más pero no concediendo algo más. No estamos consiguiendo el objetivo. El día de Mallorca te tiran muchas veces pero el portero es el mejor y te penalizan al final. Otros días no te penalizan. En Tenerife, en Copa, estaba contento por el resultado pero no por las sensaciones; el rival tuvo más ocasiones. Quiero vivir de la fiabilidad del equipo, no del portero".