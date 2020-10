El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, vive con inmensa alegría la histórica victoria de su equipo en el terreno del Real Madrid, la primera vez que lo consigue. Se trata de una hazaña cuya repercusión traspasa fronteras.

Vizcaíno cuenta en el diario francés L’Equipe cómo se gestó la campanada. "La semana del partido tratamos de ignorar el contexto, el hecho de que íbamos allí como invitados y que estábamos discutiendo cómo nos iban a ganar. Y personalmente, no me gustó. Toda la semana dijimos que vamos a ir allí para jugar nuestro juego y tratar de ganar, como finalmente hicimos. Lo que hicimos fue creer en nuestro carácter y tratar de no sentirnos inferiores".

En el mismo rotativo, el presidente cuenta que "les hice una broma una broma a los jugadores diciéndoles que multaría a cualquiera que le pidiese una camiseta a un futbolista del Real Madrid. No era una cuestión de orgullo, sino simplemente afirmar que estábamos jugando un partido", explica el mandatario cadista.

¿Cuándo empieza el presidente a ver que es posible la victoria? "Cuando empieza el partido y ves que logras crear ocasiones sin convertirlas. Pero anotas, sabes que hay posibilidad de ganar, a pesar de todo el tiempo que queda (74 minutos por delante). Y cuando vimos cómo el equipo defendía y controlaba todo, nos dimos cuenta de que era posible".

Vizcaíno asegura que el entrenador, Álvaro Cervera, se merece esa victoria ante el Real Madrid. "Viene con una parte del equipo de Segunda B y el hecho de que lo haya logrado desde el fondo, para afirmarse como entrenador y lograr hacer lo que logramos hacer, eso debe haber ser una inmensa alegría".

Añade al respecto que "antes de esta temporada, (Cervera) sólo había entrenado al Racing de Santander en Primera División 13 partidos, pero no había ganado ninguno (dos empates y once derrotas, el peor debut técnico de la historia). Su primera victoria en Primera fue con el Cádiz (0-2 en el terreno del Huesca el pasado 20 de septiembre) y lo que ocurrido el sábado en Madrid se lo merece".

Sobre la ubicación del Cádiz CF en los puestos altos de la clasificación, Vizcaíno se muestra prudente porque la Liga es larga. "Es anecdótico. Tenemos que mantener los pies en la tierra, no creernos que hemos llegado porque tenemos que alcanzar los 42-43 puntos que necesitamos para la salvación. Si pensamos en otra cosa, definitivamente saldremos del camino que nos trajo aquí".