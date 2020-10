El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, se sentó en la sala de prensa del Estadio Alfredo Di Stéfano con la sensación de haber crecido un poco más como entrenador y haber ayudado al club amarillo a ser más grande.

Para empezar, Cervera exteriorizaba los sentimientos. "¿Lo que he sentido? Vivo mucho los momentos, tengo muchos recuerdos del fútbol y este es otro más que se une. No he ido ni al otro banquillo a saludar, no me he acordado", por estar celebrando con los jugadores y ayudantes. "Estas cosas son para mí como otras que he vivido en Cádiz, que te las guardas. No sé si es histórico, aunque yo lo recordaré siempre. No se gana todos los días al Real Madrid en su casa y eso es lo que he sentido. Una alegría tremenda por mí y por todos los que hemos venido a este partido", relataba el técnico.

A la hora de descifrar lo sucedido en el césped, dijo que "ha sido un encuentro con una buena primera parte". "Seguramente el Real Madrid ha salido dormido, pero algo le habremos hecho nosotros. Hemos tenido buenos números de jugadas de gol de nosotros y de ellos en contra. En la segunda parte -continuaba- por miedo nos hemos metido atrás para guardar lo que teníamos y esperar que ellos se equivocaran en algún pase y que les pudiéramos coger". Cervera recalcaba que “se pasa muy mal porque el Madrid te acaba ganando". "Eso es lo que pensaba en el descanso, que podíamos haber metido algún gol más. Ellos no han estado finos".

En su balance reiteraba que "en la primera parte ha sido un poco lo que pensábamos". "El Madrid ataca con mucho y defiende con poco, pero aún así le da para ganar los partidos porque los que atacan son muy buenos y los que defienden, también. Intentamos defender con tantos como ellos atacaban y tener la suerte de cogerles en alguna contra. Lo hemos hecho bien. En números, por tiro a gol el Cádiz ha sido superior, en posesión no. Hemos ganado el partido, que es a lo que veníamos cuando cogimos el balón. Ellos han manejado el balón y nunca han estado cómodos".

Mirando a la clasificación, dice que "ya tenemos camino recorrido". "Nuestra misión es salvar la categoría, que va a ser muy complicado. Y a la afición, que disfrute, que esté orgullosa de su equipo. Siempre ha sido así. Esa victoria tiene repercusión y es para estar orgullosos".

Para cerrar su intervención, reflexión del Cervera. "Considero que hemos ganado el partido porque hemos defendido bien. No hemos atacado bien porque hemos podido meter cinco goles y solo hemos metido uno. Hemos fallado más en ataque que en defensa. Que se me catalogue como un entrenador defensivo me trae sin cuidado. Puedo manejar mejor un equipo en defensa que en ataque".