Su suceden las reacciones de los jugadores del Cádiz CF tras el descenso: perdón, agradecimiento y futuro

El descenso del Cádiz CF es una dura realidad difícil de digerir. El universo cadista anda fastidiado por un fatal desenlace que se veía venir después de una horrible temporada 2023-24. Días después de consumarse el hecho que nadie quería que pasara, se suceden las reacciones.

Algunos jugadores del conjunto amarillo se pronuncian a través de las redes sociales para mostrar su dolor por el descenso.

Álex Fernández: "Después de siete años en Cádiz, tres de ellos en segunda división, y cuatro en primera, por el profundo amor y admiración que siento por el club, su ciudad y su gente, debo y quiero decir que lo siento de corazón, por la decepción, no haber estado a la altura de lo que queríamos y necesitábamos.

Hemos estado en peores situaciones, en momentos muy críticos y dolorosos, pero siempre nos hemos levantado hemos llegado a donde muy pocos apostaban por nosotros como club. Nos toca desde nuestro lado levantarnos y volver a luchar con humildad, pasión y sacrificio por el Cádiz como hace cuatro años y volver a Primera División. Todos juntos, como una familia, sabemos y podemos hacerlo.

Gracias por estar siempre cuando más os hemos necesitado, sois el motor del club, los cadistas de corazón, los de verdad, los que llevaréis este gran club a lo más alto".

Javi Hernández: "Habéis estado a nuestro lado en cada partido y lo único que sentimos es un dolor inmenso por no haber podido corresponderos logrando el objetivo.

No me cabe duda de que esto es un paso atrás para dar otro adelante y volver de nuevo al lugar donde debe y merece estar este club".

Robert Navarro: "Quiero pedir perdón a todos los aficionados del Cádiz CF que a pesar de que los resultados no llegaban, siempre habéis estado a nuestro lado.

Este club se merece estar en la máxima categoría del fútbol español y estoy convencido de que pronto volveremos".

Juanmi: "Tuve la gran oportunidad de venir al Cádiz CF para conseguir un objetivo, no dudé ni un solo instante sabiendo que no sería fácil pero no imposible.

Siento no haber podido cumplir ese objetivo porque este club, afición y ciudad se merecen estar en Primera. Estoy convencido de que volveréis, no tengo ninguna duda cadistas. ¡Siempre os estaré agradecido".