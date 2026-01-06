Por qué el Racing se fija en el Cádiz CF pensando en el ascenso directo

El Racing de Santander buscará terminar la primera vuelta siendo el único equipo en superar los cuarenta puntos, lo que le dejaría en buena posición de cara a un hipotético ascenso. Y es que, las matemáticas en este sentido son sencillas, ya que, haciendo lo mismo en la segunda mitad de la temporada, llegaría a 80 puntos, lo que, casi seguro, garantiza el ascenso a Primera División.

De ganar el próximo sábado al Real Zaragoza en El Sardinero, el conjunto cántabro terminaría la vigésimo primera jornada con 41 puntos, algo que, en los últimos diez años, tan solo han superado cinco equipos.

Lo lograron el Almería, en la temporada 2021/22, que tenía 45 y acabo subiendo como líder; el Espanyol y el Mallorca, en la 2020/21, con 45 y 42 puntos, respectivamente, que acabaron subiendo directos; el Cádiz CF, en la temporada 2019/20 tenía 41 puntos en la jornada 21 y ascendió como segundo clasificado; y el Levante, en la 2016/17, que con 46 puntos en la primera vuelta, también consiguió subir.

El conjunto almeriense, por su parte, en la 2020/21, cosechó 41 puntos, los mismo que podría conseguir el Racing si gana el sábado, aunque una segunda vuelta pobre a nivel de puntuación desencadenó que jugasen una temporada más en Segunda.

A punto estuvo el pasado sábado de llegar a los cuarenta puntos y es que, pese a hacer un partido gris, sobre todo en ataque, donde le faltó fluidez y profundidad, en los minutos finales, tras la expulsión de Tomeo, del Valladolid, los de José Alberto López tuvieron ocasiones para poderse llevar los tres puntos del José Zorrilla.

Sin embargo, un punto, que fue justo por lo visto en el terreno de juego durante los más de 90 minutos, fue lo que sacó el Racing de tierras castellanas.