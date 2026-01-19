Cómo quiere llenar el Cádiz CF el Nuevo Mirandilla

En el estadio Carlos Belmonte quedó de manifiesto lo que puede empujar una afición envalentonada después de que el Albacete se cargara en la Copa del Rey a todo un Real Madrid. Es por ello que el papel de la masa social tiene gran peso cuando más lo necesita un equipo.

Es por ello que el Cádiz CF lanza una promoción especial de entradas dirigida exclusivamente a sus abonados con motivo del encuentro ante el Granada CF, que se disputará el sábado 24 de enero a las 21:00 horas en el Nuevo Mirandilla.

Para este partido, el club pondrá a la venta un cupo limitado de 500 entradas al precio único de 20 euros, disponibles en las zonas de Tribuna Alta y Preferencia Alta. Cada abonado podrá adquirir una entrada por abono, hasta agotar existencias.

La venta de entradas se realizará de forma online desde las 16:00 horas de este lunes 19 de enero. Para cualquier duda o incidencia, los abonados podrán contactar con el Área de Atención al Socio, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

La idea del Cádiz CF es que el ambiente sea el mejor posible en cuanto a asistencia en aquellas zonas del graderío donde habitualmente quedan más asientos vacíos.