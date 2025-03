Los puntos que sumará el Cádiz CF a final de temporada

Cádiz/El Cádiz CF llega a las última diez jornadas de LaLiga Hypermotion en una situación que no parece las más idónea para aspirar al ascenso a Primera División. Se presenta a la recta final ubicado en medio de la nada, justo en la mitad de la clasificación. Ocupa la undécima posición con 44 puntos, alejado de la zona de descenso, de la que está a nueve puntos, y siete por debajo de la quinta y sexta plaza, dos de las cuatro permiten acceder al play-off de ascenso.

Las opciones de atrapar uno de esos puestos de privilegio son mínimas por la distancia y el número de contrincantes que tendría que superar. Desperdició una oportunidad de oro el pasado domingo 23 de marzo cuando perdió 2-1 con una pobre imagen en el Heliodoro Rodríguez frente a un Tenerife que tiene pie y medio en Primera Federación. De poder colocare a sólo cuatro puntos de la parte alta se quedó a siete y además fue rebasado en la tabla por dos adversarios. Una lección de realidad justo antes del abordaje del periodo más trascendental de la campaña 2024-25.

La única posibilidad que tiene el Cádiz CF de poder meterse en la pelea por el ascenso es hacer un esprint final espectacular. Eso supone mejorar aún más los buenos números que cosecha desde la incorporación de Gaizka Garitano.

Desde el aterrizaje del actual entrenador tras la marcha de Paco López a principios del pasado mes de diciembre, el cuadro gaditano firma un recorrido de siete victorias, cinco empates y dos derrotas, con 22 goles a favor y 13 en contra. Son cifras que corresponderían a un candidato al ascenso pero el problema es el retraso que acumuló hasta el 18º capítulo antes de llegada del nuevo técnico.

Garitano sacó al equipo del descenso, que no es poco, y lo condujo con una buena dinámica a la zona templada, donde está ahora cuando empieza la cuenta atrás para el desenlace del campeonato.

Lo máximo que puede alcanzar el Cádiz CF son 74 puntos si obtiene los 30 que debe disputar en los próximos dos meses. No parece que vaya a ganar la totalidad de la decena de partidos que tiene por delante (encara cinco en el estadio Nuevo Mirandilla y otros tantos fuera de casa). No es imposible pero no entra dentro de los parámetros de la lógica.

El conjunto amarillo acredita un promedio de 1,85 puntos por encuentro en los 14 envites que acumula desde la contratación de Garitano. Si mantiene esa proyección, añadiría entre 18 y 19 a su cuenta en la recta final de curso para terminar la Liga con 62-63 puntos que a priori le servirían para quedar entre los diez primeros pero difícilmente para meterse en los enfrentamientos definitivos por una plaza en la élite del fútbol español. Dependería de los números de las demás escuadras que se mueven en la misma zona.