El PSOE se pronuncia sobre el nombre comercial del estadio del Cádiz CF

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, se ha pronunciado hoy tras conocerse las informaciones sobre el inminente cambio de nombre del Estadio Nuevo Mirandilla por una marca comercial durante los encuentros deportivos. Torres ha comenzado señalando que “es perfectamente comprensible y respetable que el Cádiz CF, como empresa privada, busque vías para aumentar sus ingresos y mejorar su competitividad”, pero ha recordado que cualquier movimiento que afecte al estadio debe contar con la participación del Ayuntamiento.

“No debemos olvidar que el Estadio es una instalación de titularidad municipal. Por lo tanto, cualquier modificación, acuerdo o cambio que afecte a este patrimonio de todos los gaditanos y gaditanas debe ir de la mano del Ayuntamiento de Cádiz”, ha afirmado el portavoz socialista. En este sentido, Torres ha instado al alcalde, Bruno García, a dar explicaciones sobre los términos del acuerdo alcanzado con la marca comercial: “Es necesario saber de qué manera va a repercutir este acuerdo en las arcas municipales”.

Óscar Torres ha querido poner en valor que el patrocinio de marcas comerciales para instalaciones deportivas no es una idea ajena al PSOE de Cádiz. “El aprovechamiento de los patrocinios para nombres de instalaciones deportivas municipales es una medida que los socialistas llevamos defendiendo años. De hecho, ha sido un compromiso firme incluido en nuestros programas electorales de 2015, 2019 y también en el del presente mandato de 2023”, ha recordado.

Para el portavoz, el hecho de que ahora se materialice esta vía de ingresos es una oportunidad, pero debe gestionarse bajo el principio de beneficio público.

“Nuestra postura es clara: los ingresos que entren por esta vía deben ir destinados, entre otros asuntos, a dotar de más recursos al deporte base de nuestra ciudad y a la mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, que en muchos casos presentan deficiencias históricas”, ha aseverado Torres.

“Entendemos los intereses del club, pero como representantes de la ciudadanía, nuestra obligación es velar por el patrimonio municipal y garantizar que Cádiz, sus barrios y sus jóvenes deportistas se vean beneficiados por el uso comercial de un edificio que es de titularidad municipal”, ha concluido el portavoz socialista.