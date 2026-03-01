El Cádiz CF da un giro comercial al nombre del estadio con una nueva denominación ya definida

La directiva del Cádiz CF lleva vario años barajando la posibilidad de añadir un nombre comercial a la denominación del estadio y de la intención pasa a los hechos. El recinto ubicado en el barrio de La Laguna se llamó Ramón de Carranza desde su inauguración en 1955 hasta que en 2021 pasó a ser Nuevo Mirandilla en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

El Nuevo Mirandilla tendrá un acompañamiento comercial en su nombre de manera inminente en el momento que el club anuncie formalmente el acuerdo con la empresa que adquiere protagonismo. Es una operación con la que la entidad cadista se dispone a generar ingresos con los que afrontar su gestión.

JP Financial es patrocinador oficial del Cádiz CF desde el pasado mes de julio de 2025 como el club anunció entonces y esa firma encabezará el nombre del estadio, que pasará a denominarse JP Financial Nuevo Mirandilla según Viva Cádiz. Será la primera vez en la historia del club que una empresa ostente el nombre del estadio. El acuerdo será por varias temporadas y en principio supondrá la entrada en las arcas del club de una buena cantidad de dinero.

Es habitual que los clubes apuesten por el soporte comercial en los nombres de sus estadios para obtener ingresos extras. Los ejemplos son numerosos: Riyadh Air Metropolitano (Atlético de Madrid), Spotify Camp Nou (Barcelona), Abanca Riazor (Deportivo de La Coruña), Allianz Arena (Bayern de Múnich), Red Bull Arena (Leipizg), Emirates Stadium (Arsenal), Etihad Stadiun (Manchester City)...

JP Financial es una firma especializada en soluciones de inversión personalizadas. Desde julio 2025 se convirtió en la consultoría de inversión y planificación oficial del Cádiz CF. Y ahora, cuando se confirme, lucirá como nombre del estadio donde el equipo amarillo ejerce de local desde hace siete décadas.