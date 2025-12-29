El próximo rival del Cádiz CF vuelve a los entrenamientos tras un plan específico de trabajo en las vacaciones de Navidad

El Deportivo de La Coruña, próximo rival del Cádiz CF en la vigésima jornada de Laiga Hypermotion, ha informado del plan de trabajo que ha programado para preparar el encuentro que se disputa en Abanca - Riazor el próximo domingo 4 de enero (a partir de las 21:00 horas). Se trata de la última visita de los amarillos de la primera vuelta.

El parón navideño de la competición fueron unos días para descansar, desconectar estar con la familia, en muchos casos a miles de kilómetros de distancia de la ciudad gallega. Se trataba de recargar pilas pero sin dejar de trabajar.

Desde el Dépor han detallado que cada futbolista se llevó en su mochila un plan específico de entrenamiento diseñado por el Área Condicional del club supervisada por el preparador físico Roberto Cabellud.

Los objetivos marcados por los técnicos blanquiazules fueron mantener el nivel físico, evitar lesiones, mantener niveles de fuerza, fomentar la recuperación mental, controlar la alimentación y respetar el cuidado personal.

Este lunes 29 de diciembre los futbolistas del cuadro norteño están citados para presentarse en el Dépor Training Center para una sesión que arranca a las 17:00 horas.

Los blanquiazules comienzan 2026 ubicados en la tercera posición con 32 puntos, a 2 puntos de la segunda plaza (ascenso directo). Tienen dos puntos más que el Cádiz CF, sexto con 30.

La planificación semanal del equipo coruñes, siempre susceptible de sufrir variación por razones técnicas, es la siguiente:

Lunes 29 de diciembre: 17:00 horas

Martes 30 de diciembre: 10:30 h.

Miércoles 31 de diciembre: 10:30 h.

Jueves 1 de enero: horario vespertino pendiente de determinar

Viernes 2 de enero: 10:30 h.

Sábado 3 de enero: 10:30 h.

Domingo 4 de enero:

Activación matinal pendiente de horario

21.00: Deportivo - Cádiz CF en Abanca - Riazor