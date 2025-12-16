El próximo rival del Cádiz CF mete el miedo en el cuerpo

El Castellón sumó ante el Mirandés (3-1) su quinta victoria consecutiva y logró tres puntos que le permiten situarse en la cuarta plaza de la clasificación de la Liga Hypermotion, a un punto del ascenso directo. Todo ello a la espera de visitar al Cádiz CF el próximo domingo (21:00 horas).

El Mirandés salió con líneas adelantadas y presión arriba para evitar la salida cómoda de un Castellón que aprovechó la primera oportunidad que tuvo. Una jugada colectiva permitió al francés Marc Doué plantarse en el área rival y con un golpeó suave con pierna izquierda adelantó a los 'orelluts' en el minuto 5.

Al Mirandés no le sentó bien el tanto y los nervios le hicieron conceder facilidades en defensa que a punto estuvieron de costarle el segundo gol. Primero lo evitó el portero montenegrino Igor Nikic, al sacar un golpeó en el interior del área de Mabil y, después, un disparo desde fuera del área de Sienra se fue desviado, por poco, cerca de la escuadra derecha.

En el tramo final de la primera parte el Mirandés se hizo con el control del balón y pudo empatar con un golpeo lejano de Thiago, desde 25 metros, que se marchó pegado al poste. Lo consiguió en el minuto 41 en un penalti de Doué sobre Petit en la internada del uruguayo en el área castellonense, que el ex cadista Carlos Fernández materializó con un disparo fuerte y seco a media altura.

El Castellón metió una velocidad más en el arranque de la segunda mitad y se volcó en campo rival hasta que un balón en largo de Barri al guineano Ousmane Camara permitió al guineano plantarse en la frontal del área en un mano a mano con Nikic al que superó con un lanzamiento raso para adelantar a los locales y poner el 2-1.

El partido se abrió y el Castellón de mayor presencia en el área del Mirandés. Camara pudo incrementar la ventaja con un disparo desde la frontal que se marchó cerca del poste derecho de Nikic.

Precisamente, Camara sentenció en la prolongación con una jugada personal en el área del Mirandés para anotar el definitivo 3-1, que alarga a siete la racha invicto del Castellón y le empuja a soñar con el ascenso directo, mientras el Mirandés vio cortada su mini racha de dos choques sin perder.

La victoria ha permitido al equipo 'orellut' situarse en la cuarta plaza de LaLiga Hypermotion tras las primeras dieciocho jornadas, su mejor clasificación desde 1992. Tras sumar cinco victorias consecutivas y llevar siete jornadas invicto, el Castellón está a un solo punto de los puestos de ascenso directo y tiene un colchón de cuatro puntos respecto del Sporting de Gijón, primer equipo fuera de los puestos de promoción. Co esta excelente carta de presentación se medirá al Cádiz CF.

Para encontrar al Castellón mejor situado hay que retroceder más de tres décadas, concretamente hasta el 23 de octubre de 1992, un día antes de que arrancara la octava jornada de la Liga de Segunda División, puesto que reinó en la séptima posición como líder de la clasificación. En la siguiente jornada, el Castellón descendió hasta la cuarta posición, la misma que ocupa ahora y la que también tuvo tras la vigésimo cuarta jornada de la campaña 2007-08, aunque el ascenso directo en aquel momento lo tenía a seis puntos.

El Castellón es el mejor equipo de las últimas siete jornadas, en las que ha sumado 19 de 21 puntos. Es el líder en este periodo de tiempo con seis puntos de ventaja respecto a su perseguidor, el Deportivo.