Llega el Cádiz CF-Castellón más significativo

El encuentro del próximo domingo, 21 de diciembre, será el número 25 en cuanto a los duelos entre el Cádiz CF y el CD Castellón. Un historial muy amplio en Primera y Segunda División que se revive en la jornada venidera en el Nuevo Mirandilla. Una cita que no se ha hecho esperar respecto a la última vez que cadistas y castellonenses se vieron las caras en un terreno de juego, que fue en febrero de este año.

Un total de 24 partidos han protagonizados unos y otros en la capital gaditana con un saldo de 14 triunfos del Cádiz CF, seis empates y cuatro victorias del Castellón. La primera vez, en 1940 contra el Cádiz FC, el conjunto gaditano se impuso 4-2 en el viejo estadio de Mirandilla. La penúltima, el 4 de abril de 2010, en el actual estadio con un triunfo mínimo de los locales (1-0), gracias a un gol de De la Cuesta. Y la más reciente, la campaña pasada y acabó empate sin goles.

En total hay que hablar de 21 antecedentes en Segunda y tres en Primera División, por lo que la historia entre el Cádiz CF y el Castellón, sus partidos, tiene su punto fuerte en la categoría de plata. Hay un dato curioso en este historial de duelos si se mira al de la temporada 1981-82, ya que el conjunto gaditano se impuso 5-1 a los levantinos en la que es una de sus victorias más amplias en la máxima categoría.

El próximo domingo, día 21 de diciembre, será un cuarto de siglo de antecedentes entre estos dos conjuntos; 25 temporadas viéndose las caras en las dos primeras categorías del fútbol español.

Tomando como referencia los cuatro únicos partidos en el siglo XXI, el Cádiz CF ha conocido todos los marcadores posibles porque en la campaña 2006-07 perdió 0-2, en la 2007-08 empató 1-1, en la 2009-10 venció 1-0 -en una temporada que acabó con el que es, hasta la fecha, el último descenso amarillo a la tercera categoría del fútbol español- y en la 2024-25 un empate a cero.

Enfrentamientos entre el Cádiz y el Castellón

Temporada 1940-41 (Segunda): Cádiz FC, 4 - Castellón, 2

Temporada 1955-56 (Segunda): Cádiz CF, 2 - Castellón, 3

Temporada 1956-57 (Segunda): Cádiz CF, 0 - Castellón, 0

Temporada 1960-61 (Segunda): Cádiz CF, 3 - Castellón, 1

Temporada 1966-67 (Segunda): Cádiz CF, 2 - Castellón, 0

Temporada 1967-68 (Segunda): Cádiz CF, 0 - Castellón, 0

Temporada 1970-71 (Segunda): Cádiz CF, 0 - Castellón, 0

Temporada 1971-72 (Segunda): Cádiz CF, 2 - Castellón, 0

Temporada 1974-75 (Segunda): Cádiz CF, 1 - Castellón, 0

Temporada 1975-76 (Segunda): Cádiz CF, 2 - Castellón, 0

Temporada 1976-77 (Segunda): Cádiz CF, 3 - Castellón, 1

Temporada 1978-79 (Segunda): Cádiz CF, 3 - Castellón, 2

Temporada 1979-80 (Segunda): Cádiz CF, 2 - Castellón, 0

Temporada 1980-81 (Segunda): Cádiz CF, 3 - Castellón, 0

Temporada 1981-82 (Primera): Cádiz CF, 5 - Castellón, 1

Temporada 1982-83 (Segunda): Cádiz CF, 1 - Castellón, 2

Temporada 1984-85 (Segunda): Cádiz CF, 0 - Castellón, 1

Temporada 1989-90 (Primera): Cádiz CF, 1 - Castellón, 0

Temporada 1990-91 (Primera): Cádiz CF, 0 - Castellón, 0

Temporada 1993-94 (Segunda): Cádiz CF, 4 - Castellón, 0

Temporada 2006-07 (Segunda): Cádiz CF, 0 - Castellón, 2

Temporada 2007-08 (Segunda): Cádiz CF, 1 - Castellón, 1

Temporada 2009-10 (Segunda): Cádiz CF, 1 - Castellón, 0

Temporada 2024-25 (Segunda): Cádiz CF, 0 - Castellón, 0